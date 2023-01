OL : le club lyonnais prête son joueur Romain Faivre à Lorient

Romain Faivre. (Photo by Loic VENANCE / AFP)

L’Olympique Lyonnais informe du prêt payant, sans option d’achat, de Romain Faivre au club breton FC Lorient jusqu’au 30 juin 2023, pour un montant d'un million d'euros.

Arrivé au club en janvier 2022 après un passage à Monaco et à Brest, Romain Faivre a disputé 28 matches avec l’OL et inscrit 3 buts. Agé de 24 ans, le milieu de terrain, qui compte également 8 sélections avec l’Équipe de France espoir, avait fait part à la direction sportive de son souhait de se relancer lors de cette deuxième partie de saison.

Dans un communiqué diffusé samedi 28 janvier, l’Olympique Lyonnais souhaite "bonne chance à Romain Faivre pour la suite de sa saison à Lorient" et rappelle "que son contrat au club court jusqu’au 30 juin 2026".

L'OL rejoint par Amin Sarr ?

Du côté des potentielles arrivées, le Suédois Amin Sarr semble enthousiaste à l'idée de rejoindre le club lyonnais. Le buteur de 21 ans a fait part de son engouement pour l'OL au micro d'ESPN, et en parlerait comme si l'affaire était déjà conclue. "C’est un transfert de rêve. C’est un grand club, un des plus grands de France, avec une histoire riche. Je suis donc très content de signer là-bas et j’ai vraiment hâte de jouer", a-t-il affirmé. Affaire à suivre...