Les températures restent fidèles à la saison, avec un ciel lyonnais encore très nuageux. Le soleil devrait être de retour dès lundi.

La journée s'annonce froide et grise à Lyon ce dimanche, avec une matinée à 1°C et environ 3°C en après-midi. Le temps reste sec, avec très peu de vent (pas plus de 10 km/h).

Les nuages bas pourraient toutefois se morceler en fin de journée. Le soleil est attendu lundi matin. La qualité de l'air est mauvaise dans la métropole.