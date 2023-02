La Ville de Lyon relance l'appel à projets pour les associations sportives

La Ville de Lyon relance l'appel à candidature pour les associations sportives durant la saison 2023/2024.

Ouverture des candidatures. Pour la saison 2023/2024, la municipalité de Lyon relance l'appel à projets du dispositif Trait d'Union pour les associations sportives. La date de limite de dépôt de candidature est fixée au 3 avril, sur le site de la mairie. Lancé en 2019, en tout plus de 190 projets ont été accompagnés par la Ville de Lyon.

Des enjeux éco-responsables

Pour espérer remporter cet appel à projet, les clubs sportifs doivent, dans un premier temps, répondre à plusieurs thématiques autour de l'éco-responsabilité : actions éco-responsables, actions favorisant la pratique de tous les publics, lutter contre les discriminations et les violences, actions sport-santé, former des bénévoles et des arbitres, etc.

Alors que la coupe du monde de Rugby débutera du 8 septembre au 28 octobre prochains, la collectivité lyonnaise valorisera les candidatures en fonction de trois critères : avoir un caractère innovant et ne doit pas être une action portée de façon récurrente par l’association, le projet sera réalisé durant la saison à venir et le financement sollicité par la Ville ne doit pas dépasser 50% du budget prévisionnel de l’action, compris entre 2 500 euros et 10 000 euros.