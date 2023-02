Les restaurants de Lyon qui décrochent un Bib Gourmand en 2023

Un mois avant l'annonce des restaurants étoilés 2023, le guide Michelin vient de dévoiler les adresses qui se distinguent par leur "bon rapport qualité-prix".

Un menu complet, midi et soir, proposant un bon rapport qualité-prix et ne dépassant pas 35€. Les critères pour obtenir un Bib gourmand au guide Michelin sont précis.

Parmi les régions qui se démarquent, Auvergne-Rhône-Alpes est la plus dynamique et affiche 10 nouveaux Bib Gourmand répartis dans les départements du Rhône (3), de la Haute-Savoie (2), de la Loire (2), de la Haute-Loire (1), du Cantal (1) et de l’Isère (1).

"À Lyon, Le Zeste Gourmand signe une cuisine du marché ciselée et superbement exécutée tandis que les restaurants Alebrije et Veronatuti ouvrent de nouveaux horizons culinaires."

Les nouveaux Bib gourmand de Lyon et d'Auvergne-Rhône-Alpes

"Le Bib Gourmand n’est pas une demi-étoile"

Confessions d'un inspecteur du guide Michelin



"Un Bib Gourmand est-il un tremplin vers une étoile ? Absolument pas. Un Bib Gourmand a une certaine philosophie et s'efforce toujours de trouver un bon équilibre entre prix, qualité et plaisir. Ils sont tout aussi éligibles à l'obtention d'une étoile qu'un autre restaurant repris dans notre sélection. Ni plus, ni moins. Ceux qui remplissent toutes les conditions pour recevoir une étoile, en recevront une. Une étoile complète. Pas une demi-étoile ou un quart d'étoile. Parce que ceux-là n'existent pas.



Et pour finir, un mot sur le terme ‘abordable’. Là encore, les gens supposent à tort qu'une étoile est chère. Si vous choisissez un menu complet dans lequel toutes sortes de préparations sont utilisées et des produits haut de gamme sont utilisés, vous en payerez le prix. Logique, non ? Si vous êtes sensible aux prix élevés, vous devriez absolument essayer le lunch. Presque tous les restaurants ouverts à midi proposent un menu attrayant pour le déjeuner, ce qui est un excellent moyen de découvrir le style d'un chef. Et de découvrir que les nombreuses idées préconçues sur une étoile Michelin sont généralement injustifiées.