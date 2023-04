Everest-Lhotse par le col Sud : l'un des accomplissements les plus incroyables qui puisse être réalisé en alpinisme.

Everest-Lhotse par le col Sud. L'un des vieux mythes de l'Himalaya. Rarement tenté. Jamais réussi. Du haut du plus haut sommet du globe (8 848 m), il s'agit de rejoindre le col Sud de l'Everest, de rester sur la ligne de crête en direction du Lhotse (8 816 m) voisin, 4e sommet le plus élevé. Une expédition qu'aucun alpiniste n'est parvenu à réaliser à ce jour.

Interrogé par Lyon Capitale à l'occasion du lancement à Lyon, jeudi 17 avril, du festival Montagne en Scène, dont il est le fondateur, Cyril Salomon a estimé que "Kilian Jornet, qui est très à l'aise en haute altitude et très rapide, est sans doute celui qui peut y arriver." Avant d'ajouter : "il faut qu'il se dépêche sinon Benjamin Védrines, qui est peut-être même plus fort que lui, le fera avant lui."

Si (seulement) 439 personnes (dont 5 sans oxygène) ont réussi à enchaîner Everest-Lhotse dans la même saison, l'entreprise par le col Sud, elle, reste vierge.

En juin 2021, Kilian Jornet avait abandonné le mythique enchaînement, dans le plus pur style alpin, sans masque à oxygène. Et il se pourrait bien qu'il y retourne cette saison.

Début avril, la star du trail running et du ski-alpinisme avait affolé les réseaux sociaux en publiant sa sortie de 7 sommets de Norvège et 9 500 mètres de dénivelé sur 76,5 kilomètres positif 21 heures et 28 minutes.

En mars, dans son programme d'entraînement, on pouvait lire qu'en avril/mai il ferait un "trip en Himalaya". Quelques semaines plus tôt, dans le quotidien Himalayan Times, le Catalan avait expliqué avoir des permis pour plusieurs sommets mais qu'il déciderait "sur place, en fonction des conditions".

🚨🏔L’Espagnol Kilian Jornet est à l’entraînement ! Et si une chose est certaine, c’est que cela est impressionnant🥰Le Catalan «rejoindra peut être» l’Himalaya ce printemps, pour un projet encore inconnu du grand public #sport #himalaya #escalade #nepal (crédit : Kilian Jornet) pic.twitter.com/q4rruo3ACB — the_8000m (@8000mThe) April 4, 2023

Un Neuvillois au sommet

En mai 2022, Adrien Heyn, plombier chauffagiste de métier, artisan poseur de poêle à bois et alpiniste amateur de Neuville-sur-Saône, avait réussi l'enchaînement Everest (8 848 m) - Lhoste (8 816m). Un exploit que seuls 439 personnes (dont seulement 5 sans oxygène) ont réussi à boucler. Le Neuvillois avait mis 34 heures.