Courir dans les foulées d'Anne-Lise Rousset dans sa conquête de record de la traversée du GR20 en Corse, suivre Benjamin Védrines au Pakistan dans son ascension - record encore - du Broad Peak (8 051 m), voler en parapente avec Jean-Yves Fredriksen au Népal à la recherche d'enfants perdus dans la jungle ou encore partir en bateau avec huit grimpeurs européens, destination Yosemite, aux Etats-Unis, pour tenter l'escalade de Dawn Wall, la face sud-est du célèbre El Capitan, une paroi granitique de plus de 1000 mètres de haut.

L'édition "summer" de Montagne en Scène revient en avril pour sa 10e édition. Véritable "communion autour de la montagne", présent dans près de 200 villes de 20 pays, le festival séduit bon an mal an 200 000 spectateurs

En 2023, Montagne en Scène, née de l'imagination de Cyril Salomon, passionné de montagne avec un master entreprenariat d'HEC Paris en poche, souffle ses dix bougies.

"Montagne en Scène parle à tout le monde : aussi bien à des passionnés qu'à des gens qui ne connaissent pas forcément très bien le milieu de la montagne mais qui vont être touchés par les aventures humaines" Cyril Salomon, fondateur de Montagne en Scène

Le festival, véritable rendez-vous nature en ville, présente deux fois par an (été et hiver) une sélection des meilleurs films de montagne, qu'il s'agisse de ski, d'alpinisme, de parapente ou encore d'escalade. Tous les films sélectionnés films ont pour point commun des images à couper le souffle, mais dont la force est surtout de présenter des aventures humaines extraordinaires.

"L'avantage, c'est que ça peut parler à tout le monde : aussi bien à des passionnés qu'à des gens qui ne connaissent pas forcément très bien le milieu de la montagne mais qui vont être touchés par les aventures humaines, explique Cyril Salomon, son fondateur. Quand on va au cinéma, en principe on va voir de la fiction, à Montagne en Scène, on va voir de vraies personnes, comme vous et moi, qui vivent des aventures extraordinaires."

Une bouffée d'oxygène, très inspirante, qui pourrait vous "pousser à réaliser vos propres rêves".

Montagne en Scène Summer 2023 à Lyon

Mercredi 19 avril à la Cité internationale,

Jeudi 27 avril au Pathé Vaise

Jeudi 11 mai au Pathé Carré de Soie