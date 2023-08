L'Equipe de France de football s'incline en quarts de finale de la Coupe du monde contre l'Australie. La malheureuse Vicki Becho, jeune attaquante de l'Olympique Lyonnais, a manqué l'avant-dernier tir au but.

Fin du rêve pour Wendy Renard, Eugénie Le Sommer et l'équipe de France, qui a vu son rêve s'évanouir en quarts de finale de la Coupe du monde féminine face à l'Australie, dans un match épique conclu par une séance de tirs au but mémorable. Malgré une performance acharnée, les Bleues de Hervé Renard ont été éliminées en perdant 7-6 aux tirs au but, après un match qui s'est soldé par un 0-0 à l'issue de la prolongation. C'est la troisième fois consécutive que l'équipe de France quitte la compétition à ce stade, laissant place à une cruelle désillusion.

Wendie Renard put her arm around 19-year-old Vicki Becho after her decisive penalty miss 💙 pic.twitter.com/ciB98JKsuC — GOAL (@goal) August 12, 2023

0-0 puis 7-6 aux tirs au but pour les Australiennes

Le match s'est déroulé à Brisbane, avec l'Australie en tant que pays hôte. Les Françaises ont tenu bon tout au long de la prolongation malgré la pression constante, mais la séance de tirs au but a finalement scellé leur destin. La jeune Vicki Becho, attaquante de l'Olympique Lyonnais, dernière tireuse avant la gardienne, a manqué sa tentative en tirant sur le poteau. L'Australienne Cortnee Vine a converti la troisième balle de match australienne, sous les acclamations du public local. Cinq autres lyonnaises ont tiré lors de cette séance. Kadidiatou Diani, Wendy Renard, Eugénie Le Sommer et Ellie Carpenter (Australie) ont marqué, contrairement à Selma Bacha, qui a manqué son tir au but en début de séance. L'Australie retrouvera l'Angleterre ou la Colombie en demi-finale, alors que l'Espagne défiera de son côté la Suède pour une place en finale.