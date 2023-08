L'interdiction du président du groupe Renaissance aux députés de travailler avec le Journal du Dimanche suscite des débats. La député Anne Brugnera approuve, tandis que le maire LR Pierre Oliver défend la diversité médiatique pour la démocratie.

Le président du groupe parlementaire Renaissance, Sylvain Maillard, a interdit aux députés du groupe de collaborer avec le Journal du Dimanche en raison de préoccupations liées à sa ligne éditoriale depuis le changement de rédacteur en chef, selon une information du Parisien que nous sommes en mesure de confirmer. La ligne éditoriale du JDD est jugée "inquiétante" par le président du groupe Renaissance à l’Assemblée Nationale, et certains de ses collègues à l'image d'Anne Brugnera, historiquement socialiste et députée de la 4e circonscription du Rhône depuis 2017 avec l'étiquette Renaissance, - anciennement La République En Marche - groupe qu'elle a rejoint en 2017.

Anne Brugnera : « Ce message est un appel à la prudence »

"Dans ce groupe Telegram, qui est notre boucle d'échange entre députés Renaissance, il y a eu un certain nombre de réactions à la suite du premier numéro du JDD (post-grève) notamment parce-que Sylvain Maillard y était beaucoup cité. Sylvain nous a donc fait ce message qui est comme un 'appel à la prudence'. Nous sommes un certain nombre à exprimer une forme de doutes quant au JDD et à sa ligne éditoriale suite à la nomination de (Geoffroy) Lejeune et surtout de la grève assez longue de tous ces journalistes. C'est un message que je prends positivement, j'étais en accord avec cette idée (de ne plus répondre au JDD). C'est un message de prudence." Selon Anne Brugnera, ce message proviendrait bien d'une envie de Sylvain Maillard, en accord avec le bureau du groupe et non pas d'Emmanuel Macron ou autre membre du groupe Renaissance.

« Je n'ai vu personne contre ce message de notre président de groupe »

"Honnêtement, je ne crois pas que ce message ait divisé au sein du groupe, en-tout-cas je n'ai pas vu l'inverse dans la conversation. Peut-être que Sylvain a reçu des messages en privé. On s'est interrogés, puisqu’effectivement, on a toujours comme principe de répondre à tous les médias mais je n'ai vu personne qui était contre ce message de notre président de groupe. C'est une décision assez lourde de ne pas répondre à des journalistes quand nous sommes élus mais nous avons réfléchi et pesé la décision."

« Le passé de Geoffroy Lejeune est inquiétant, leur premier numéro était tout aussi inquiétant »

"Il faut être très prudent. Pour l'instant, c'est un appel à la prudence en attendant les futurs numéros. Le passé de Geoffroy Lejeune est inquiétant, leur premier numéro était tout aussi inquiétant (avec l’erreur d’Une notamment) mais sait-on jamais, sait-on jamais. La presse est libre, mais nous travaillons avec qui nous souhaitons."

"Je ne pense pas que c'est un virage vers la gauche de Renaissance. Cela correspond tout à fait à notre positionnement politique, républicain et contre les extrêmes. C'est tout à fait cohérent avec notre ligne."

Sarah Peillon, élue du 7e arrondissement de Lyon et référente départementale Renaissance Rhône, nous a indiqué qu’une discussion lors du bureau exécutif de rentrée sera consacrée à ce sujet. La date de cette réunion n’a pas encore été décidée.

Un boycott qui ne fait pas l’unanimité au sein des autres partis



En opposition, le maire (Les Républicains) du IIe arrondissement de Lyon, Pierre Oliver, critique et ne parvient pas à saisir la décision de boycotter un média.

Pierre Oliver : « Le courage politique, c’est aussi répondre à ses adversaires »

"Chaque groupe politique est libre de faire ce qu'il veut mais personnellement, j'ai toujours répondu à toutes les tendances politiques au niveau des médias. C'est aussi un moyen de parler à un autre électorat et de défendre ses idées et convictions. Que ce soit le JDD ou Libération, je continuerai de le faire. Je note que tous les mouvements de gauche refusent de répondre à des médias connotés à droite - Valeurs Actuelles, le JDD entre autres - et je trouve que c'est dommage pour la démocratie. Le courage politique, c'est aussi de répondre à ses adversaires."

« Tout le monde n’a pas le même avis dans ce groupe, certains sont de droite, d’autres sont de gauche »

"Chez Renaissance, il y a toujours eu un peu de tout. Il y a des gens qui sont historiquement socialistes et il y en a d’autres qui diront probablement l’inverse. Tout le monde n'a pas le même avis dans ce groupe, certains sont de droite, d’autres sont de gauche. [...] Notre rôle (LR) aujourd'hui est de continuer de défendre nos opinions, les assumer sans être dans le 'en même temps' qui mène nulle part. Les gens en ont marre de cette ambiguïté et c'est à nous de profiter de cette situation".