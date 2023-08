Deux jeunes originaires de Lyon ont été arrêtés par la police de Milan après avoir escaladé la célèbre flèche de la cathédrale du Duomo, s'élevant à 108,5 mètres de hauteur.

Dans une aventure qui a tout l'air d'un défi téméraire, deux Français âgés de 18 et 20 ans, originaires de la région de Lyon, ont été appréhendés par les autorités milanaises après avoir escaladé la flèche emblématique de la cathédrale du Duomo, une structure de renommée mondiale située au cœur de la ville de Milan en Italie. Leur audacieux exploit a eu lieu vers 6h10 vendredi matin, lorsque des agents municipaux les ont repérés en train de grimper la flèche qui culmine à une hauteur vertigineuse de 108,5 mètres.

Marco Granelli, responsable sécurité de la municipalité de Milan, a rapporté sur ses réseaux sociaux que les agents municipaux ont rapidement alerté les forces de l'ordre qui se sont positionnées autour de la cathédrale afin d'assurer la sécurité des grimpeurs et du public en contrebas. Une fois les deux individus redescendus, ils ont été immédiatement interpellés et leurs identités ont été confirmées : il s'agit de ressortissants français en quête d'adrénaline.

Questa mattina alle 6.10 Polizia Locale di #Milano ha visto due giovani arrampicati sulla guglia della Madonnina del #Duomo.Identificati e denunciati, non sembra esserci alcun legame con l'imbrattamento di lunedì. Anche stamattina la Polizia Locale era presente ed è intervenuta. pic.twitter.com/TnNkl3hu8m — Marco Granelli (@MarcoGranelliMI) August 11, 2023

Des lyonnais escaladeurs de monuments historiques

Selon des informations relayées par les médias italiens, ces deux jeunes aventuriers font apparemment partie d'un groupe de passionnés qui s'adonnent à l'escalade de monuments historiques à travers toute l'Europe. Leur expédition au sommet de la flèche du Duomo de Milan s'inscrit vraisemblablement dans cette série d'exploits audacieux, bien que la cathédrale en question soit l'une des plus remarquables et des plus imposantes d'entre elles.