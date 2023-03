Coupe de France : une qualification en demi-teinte pour l’Olympique lyonnais face à Grenoble 

Les hommes de Laurent Blanc se sont qualifiés pour les demi-finales de la Coupe de France en battant leur voisin Grenoble sur le score de 2-1.

L’Olympique lyonnais s’est fait peur dans les derniers instants de la partie, mais a bien tenu son rang. Opposé à Grenoble, pensionnaire de Ligue 2, l’OL a su faire la différence avant la pause par l’intermédiaire de Barcola (24e) et la nouvelle recrue Jeffinho (38e). Au retour des vestiaires, les Gones sont moins tranchants et les hommes de Vincent Hognon sont récompensés de leurs efforts avec un but de Sbai à la 74e. Malgré l’envie de revenir au score, les Grenoblois s’inclinent (2-1) et l’OL se qualifie pour les demi-finales de la Coupe de France.

Un match important face à Lorient

Les hommes de Laurent Blanc enchaînent une deuxième victoire de rang après la victoire en championnat face à Angers (3-1) et la cinquième du mois de février en sept matchs. L’Olympique lyonnais (9e) devra poursuivre cette bonne dynamique, dimanche 5 mars face au 8ème de Ligue 1, Lorient. Un succès important pour laisser une petite lueur d’espoir d’obtenir des places qualificatives pour l’Europe, sinon Lyon devra gagner la Coupe de France pour aller jouer en dehors du territoire français la saison prochaine.