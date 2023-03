Gap France placé en redressement judiciaire, un magasin concerné à Lyon

Le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé le placement en redressement judiciaire des enseignes Gap ce mercredi 1er mars. À Lyon, un magasin est concerné.

Le verdict est tombé ce mercredi 1er mars pour les 20 magasins franchisés de Gap France. Dans un jugement rendu ce matin, le tribunal de commerce de Grenoble a acté le placement en redressement judiciaire de la société Wilsam, qui détient les enseignes Gap, dont celle installée au centre commercial de la Part-Dieu à Lyon.

La décision du tribunal a été prise "sur demande de son dirigeant Patrick Puy et conformément aux réquisitions du parquet", indique le procureur adjoint François Touret de Coucy dans un communiqué consulté par l’AFP. Le tribunal "a désigné les mêmes mandataires et administrateurs judiciaires" que pour les sociétés Go Sport, qui détiennent Gap France, "par souci de cohérence économique", précise-t-il. La fin de la période d'observation a été fixée au 29 août.

Un passif de 26 millions d'euros

Selon l’analyse financière établie par le cabinet Eight Advisory, la société disposerait actuellement d’un actif disponible de 378 856 euros et d’un passif de 26 292 594 euros. Soit une différence de près de 26 millions d’euros, sachant que dans un bilan comptable normal, l’actif doit toujours être égal au passif.

L'enseigne Gap France est la propriété de l'homme d'affaires bordelais Michel Ohayon, également propriétaire de Camaïeu (placée en liquidation judiciaire) et Go Sport, placée en redressement judiciaire il y a un mois et désormais au coeur d’une enquête pour "escroquerie en bande organisée".