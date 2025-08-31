Société
Campement de Roms le long du jardin des Chartreux – Lyon 4e © Antoine Merlet
Campement de Roms le long du jardin des Chartreux – Lyon 4e © Antoine Merlet

Saint-Genis-Laval : la mairie déplore une nouvelle occupation "sauvage"

  • par Louise Ginies

    • Dans un communiqué publié ce dimanche, la mairie de Saint-Genis-Laval déplore une nouvelle occupation illicite d'un terrain privé par des gens du voyage.

    Une nouvelle occupation effectuée sans l'accord de la ville. "Depuis le samedi 30 août 2025, environ 5 caravanes se sont installées sur une parcelle privée située
    au 62 route du Millénaire    ", déplore la commune dans un communiqué publié ce dimanche 31 août.

    Au-delà de l'intrusion des caravanes malgré un dispositif de sécurité mis en place, des pierres devant l'entrée et la soudure des portails, la mairie déplore les nuisances et les risques pouvant être engendrés à la tranquillité, la salubrité et la sécurité du voisinage par cette installation qualifiée de "sauvage".

    Lire aussi : La Ville de Lyon prend un arrêté pour limiter les campements sauvages

    Une procédure d'évacuation engagée

    "Le terrain occupé ne dispose d’aucune infrastructure d’accueil (ni sanitaire, ni eau potable, ni évacuation des eaux usées, ni électricité). Le site n’est absolument pas conçu pour accueillir des familles et des groupes d’individus", ajoutent les élus de la ville, qui ont également informé les autorités compétentes pour engager une procédure administrative d’évacuation forcée.

    Et en appelle à l'aide de la Métropole. "Seule l’intervention conjointe de l’État et de la Métropole de Lyon permettrait maintenant de faire respecter le droit.
    La Ville de Saint-Genis-Laval demande aux pouvoirs publics d’agir avec fermeté et célérité, pour faire cesser cette occupation illicite et empêcher qu’elle ne se reproduise.    "

    à lire également
    gendarme
    Escroquerie au "faux banquier" : la gendarmerie du Rhône alerte

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Campement de Roms le long du jardin des Chartreux – Lyon 4e © Antoine Merlet
    Saint-Genis-Laval : la mairie déplore une nouvelle occupation "sauvage" 13:16
    Cinéma : l'acteur Sean Penn invité d'honneur du Festival Lumière 12:21
    Vénissieux : un décès et deux hospitalisations après un accident 11:28
    météo ciel nuage soleil pluie
    Pollution : la qualité de l'air reste moyenne à Lyon ce dimanche 10:41
    "Free Gaza" : le mémorial de la Shoah vandalisé à Lyon 10:04
    d'heure en heure
    orages
    Orages : le Rhône en vigilance jaune, l'Ardèche en orange 09:32
    Une belle journée avant les orages : la météo à Lyon ce dimanche 09:09
    ZFE : une nouvelle dérogation à partir du 1er pour les véhicules Crit'air 3 30/08/25
    UTMB
    Trail : une Lyonnaise 2e de l'UTMB 30/08/25
    PAF Police aux frontières
    Ain : un piéton tué, le chauffard présenté au Procureur 30/08/25
    gendarme
    Escroquerie au "faux banquier" : la gendarmerie du Rhône alerte 30/08/25
    Le ministre des Armées en déplacement dans la Drôme ce lundi 30/08/25
    Après quatre mois de travaux, ce parking du centre-ville rouvre ses portes 30/08/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut