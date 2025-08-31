Saint-Genis-Laval : la mairie déplore une nouvelle occupation "sauvage"

Dans un communiqué publié ce dimanche, la mairie de Saint-Genis-Laval déplore une nouvelle occupation illicite d'un terrain privé par des gens du voyage.

Une nouvelle occupation effectuée sans l'accord de la ville. "Depuis le samedi 30 août 2025, environ 5 caravanes se sont installées sur une parcelle privée située

au 62 route du Millénaire", déplore la commune dans un communiqué publié ce dimanche 31 août.

Au-delà de l'intrusion des caravanes malgré un dispositif de sécurité mis en place, des pierres devant l'entrée et la soudure des portails, la mairie déplore les nuisances et les risques pouvant être engendrés à la tranquillité, la salubrité et la sécurité du voisinage par cette installation qualifiée de "sauvage".

Une procédure d'évacuation engagée

"Le terrain occupé ne dispose d’aucune infrastructure d’accueil (ni sanitaire, ni eau potable, ni évacuation des eaux usées, ni électricité). Le site n’est absolument pas conçu pour accueillir des familles et des groupes d’individus", ajoutent les élus de la ville, qui ont également informé les autorités compétentes pour engager une procédure administrative d’évacuation forcée.

Et en appelle à l'aide de la Métropole. "Seule l’intervention conjointe de l’État et de la Métropole de Lyon permettrait maintenant de faire respecter le droit.

La Ville de Saint-Genis-Laval demande aux pouvoirs publics d’agir avec fermeté et célérité, pour faire cesser cette occupation illicite et empêcher qu’elle ne se reproduise."