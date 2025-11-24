Prix de la participation : la Métropole de Lyon récompensée pour le projet Presqu’île à vivre

Les terrasses de la Presqu’île inaugurées à Lyon ce vendredi 4 juillet 2025. (@Vincent Guiraud)

La Métropole de Lyon a reçu 4 étoiles lors de la 10e édition des Prix de la participation vendredi 21 novembre pour le projet Presqu’île à vivre.

Organisée par le think tank Décider ensemble, la 10e édition des Prix de la participation s’est déroulée le 21 novembre dernier au Sénat. Ces derniers récompensent les initiatives "innovantes" en matière de participation citoyenne. C’est lors de cette remise de prix que la Métropole de Lyon a reçu 4 étoiles dans la catégorie "Collectivités de plus de 100 000 habitants, Métropoles ou EPCI" pour son dispositif de participation citoyenne dans le cadre du projet Presqu’île à vivre.

Le président du jury, Marc Papinutti (président de la Commission Nationale du Débat Public), a ainsi salué le travail engagé par la Métropole de Lyon durant 5 ans. "Bien loin d’une simple recherche d’acceptabilité, la collectivité a choisi avec courage de stimuler le débat et d’assumer la confrontation de points de vue", a-t-il déclaré.

La concertation citoyenne a ainsi recueilli 15 000 participations, parmi 90 initiatives de dialogue public (9 réunions publiques, 7 consultations en ligne, 41 rencontre dans l’espace public ou encore 33 ateliers de travail et de proximité), indique la collectivité écologiste dans un communiqué.

