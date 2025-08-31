Culture
Sean Penn sera l’invité d’honneur du Festival Lumière. Capture d’écran X

Cinéma : l'acteur Sean Penn invité d'honneur du Festival Lumière

  • par Louise Ginies

    • Le Festival Lumière se déroulera du 11 au 19 octobre 2025, avec pour invité d'honneur l'acteur et réalisateur américain Sean Penn.

    L'acteur et réalisateur américain Sean Penn sera l'invité d'honneur du Festival Lumière, qui se déroulera à Lyon du 11 au 19 octobre prochain. "C’est l’un des plus grands acteurs de sa génération, dont la carrière a été saluée par deux Oscars", ont indiqué les organisateurs du festival dans un communiqué publié ce vendredi.

    L'acteur de 65 ans est notamment attendu lors d'une séance exceptionnelle à la Halle Tony-Garnier le dimanche 12 octobre à 15h, où il viendra présenter l'un de ses grands classiques, son film Into The Wild, réalisé en 2007.

