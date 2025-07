La Ville de Lyon prend un arrêté pour limiter les campements sauvages

La Ville de Lyon a décidé de prendre un arrêté interdisant les campements sauvages dans les 7e, 8e et 9e arrondissements de Lyon.

Face aux nombreux campements sauvages récemment installés à Lyon et dans ses alentours, la municipalité à décidé d'agir. La mairie a pris un arrêté interdisant "le stationnement prolongé de véhicules aménagés au-delà de 24h".

"Des troubles au bon ordre, à la sécurité et à la salubrité publique"

L'arrêté vise les 7e, 8e, et 9e arrondissement, souvent cibles de campements de caravanes. Plus précisément les abords de la rue Lortet, de la rue de Gerland, de la rue Crépet et du boulevard Yves Farge dans le 7e.

Les rues Laennec, Pressensé, Mermoz et le boulevard Ambroise Paré dans le 8e, et la rue Barthélemy Buyer, les quais d'Arloing entre les ponts Koenig et Clemenceau, ainsi que le secteur de la place Alfred de Vanderpol dans le 9e.

Selon l'arrêté, ces installations sauvages généreraient "des troubles au bon ordre, à la sécurité et à la salubrité publique." Par "salubrité publique", la municipalité fait référence à "l'abandon de détritus divers et le déversement d'eaux usées sur la voie publique." Toute infraction à cet arrêté sera passible d'une verbalisation.

