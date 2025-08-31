Football
Le Groupama Stadium plein à craquer lors du match entre l’OL et Manchester United en Ligue Europa.

Football : l'OL reçoit l'OM pour le premier choc de la saison

  • par Louise Ginies

    • L'Olympique Lyonnais reçoit l'Olympique de Marseille ce dimanche soir à 20h45 au Groupama Stadium.

    Premier gros choc de la nouvelle saison de Ligue 1. Ce dimanche 31 août, l'Olympique de Marseille fait le déplacement au Groupama Stadium, dans le cadre de la 3e journée de Ligue 1. Après leurs deux victoires face à Lens (1-0) et Metz (3-0), les Lyonnais peuvent aborder avec confiance cet Olympico, sans toutefois en abuser.

    “On a fait deux matchs différents. Je sais que jouer contre Marseille est différent, je m’attends à une équipe motivée, un jeu différent avec une équipe plus forte. Nous devons montrer notre caractère”, a indiqué l'entraîneur Paulo Fonseco à nos confrères de Lyon Foot, qui ajoute que Marseille reste un adversaire difficile.

    Rendez-vous à partir de 20h45. Le match sera diffusé sur la chaîne Ligue 1+.

