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Thomas Bach, président du Comité International Olympique (CIO) après la désignation des Alpes françaises pour les Jeux Olympiques 2030.(Photo by Fabrice COFFRINI / AFP)

JO 2030 : la gauche régionale salue le regroupement du pôle glace à Lyon

  • par Romain Balme

    • Le groupe Socialiste, Écologiste et Démocrate de la Région Auvergne-Rhône-Alpes se félicite de l’attribution de l’ensemble du pôle glace des JO d’hiver 2030 à Lyon.

    "Un choix de bon sens". C'est par ces mots que le groupe Socialiste, Écologiste et Démocrate à la Région Auvergne-Rhône-Alpes a salué la décision du COJOP d'attribuer la totalité du pôle glace à Lyon lors des prochains Jeux olympiques d'hiver, suite au refus du maire de Nice Eric Ciotti d'accueillir le hockey sur glace à l'Allianz Arena. La gauche évoque "un premier pas concret vers des Jeux plus durables". "En s'appuyant sur des infrastructures existantes et en évitant des flux de déplacements entre deux sites distants de près de 300 kilomètres, le COJOP fait le choix de la cohérence territoriale et environnementale", félicite le groupe.

    Cette attribution intervient toutefois dans un contexte local loin d'être apaisé. Alors que le maire écologiste de Lyon, Grégory Doucet, avait proposé d'implanter un village olympique dans le quartier de Confluence, la présidente (Les Républicains) de la Métropole de Lyon, Véronique Sarselli, a publiquement refusé cette option, jugeant que ce secteur est "un site à vocation économique forte" et qu'elle ne souhaite pas remettre en cause les implantations d'entreprises prévues. Elle a en revanche indiqué travailler à des alternatives, évoquant notamment Bron, Décines-Charpieu ou Oullins-Pierre-Bénite.

    Lire aussi : JO 2030 : Véronique Sarselli refuse la présence d'un village olympique dans le quartier de Confluence à Lyon

    Le groupe Socialiste, Écologiste et Démocrate de la Région Auvergne-Rhône-Alpes s'en prend tout de même à l'exécutif régional, et plus particulièrement à Laurent Wauquiez, conseiller spécial auprès de Fabrice Pannekoucke. Selon eux, malgré des demandes de leur part lors des commissions régionales du 21 mai dernier, il n'a pas soutenu la candidature lyonnaise, "se contentant de de ne pas soutenir la candidature parisienne, tout comme il l’a fait à différentes reprises dans la presse."

    La gauche rappelle également qu'elle gardera de fortes exigences sur la maîtrise des coûts et sur la prise en compte des réalités climatiques des territoires alpins. Elle exhorte l'exécutif régional "à jouer collectif en portant ce projet au bénéfice de l'ensemble du territoire et de ses habitants."

    Lire aussi : Là où on ne les attendait pas : les Verts lyonnais se divisent sur les JO

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