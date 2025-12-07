Maison Bettant : pilier des Gratte-Ciel depuis 1935

l s’agit du deuxième commerce à signer un bail commercial auprès de la Société villeurbannaise d’urbanisme, la structure à l’origine du quartier Gratte-Ciel en 1935.© Pierre-Antoine Pluquet :

La Maison Bettant, emblématique boulangerie-pâtisserie du quartier Gratte-Ciel, au cœur de Villeurbanne, fête ses 90 ans. L’occasion de se retourner sur cette success story familiale qui, avec plus de trois mille clients quotidiens, fait carton plein rue Henri-Barbusse, à deux pas de l’hôtel de ville et du TNP.

Comme les tartes aux fruits de ses étalages, la Maison Bettant réunit tous les ingrédients d’une bonne histoire lyonnaise : un amour du beau produit, une transmission familiale, un ancrage fort dans le quartier et de l’audace entrepreneuriale. Une aventure d’ailleurs récompensée l’été dernier par la remise de la médaille de la Ville de Villeurbanne à François Bettant. De fait, en 1935, il fallait au moins l’audace d’un pionnier pour projeter, installer et développer une confiserie-chocolaterie dans ce nouveau quartier tout de béton et de verre alors totalement en décalage avec le reste de l’agglomération. L’enseigne, devenue boulangerie-pâtisserie et salon de thé, est le deuxième commerce à signer un bail commercial auprès de la Société villeurbannaise d’urbanisme, la structure à l’origine de l’ensemble urbain, mêlant ainsi son destin à l’histoire des Gratte-Ciel jusqu’à nos jours.

Justement, quatre générations d’artisans plus tard, avec 4,3 millions d’euros de chiffre d’affaires et près de cinquante salariés répartis sur les 1 500 m2 de surface que compte le site, la Maison Bettant peut se targuer d’avoir remporté son pari. À l’instar d’autres maisons de bouche qui participent à “l’exception culinaire lyonnaise”, la boutique fait maintenant partie du paysage local et si la clientèle de quartier demeure son fonds de commerce, on vient à présent de plus loin pour retrouver ses douceurs familières, transmises de génération en génération dans les familles. L’histoire se poursuit : Matthieu Bettant, de la 4e génération, développe sa boulangerie à Miami où il a récemment obtenu le titre de “meilleur croissant de Floride”.

1930 : Albert et Antonia, les fondateurs