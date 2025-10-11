Grandes sagas d’entreprises : GL Events, à pas de géant

En août 2025, GL Events, dirigé par Olivier Ginon, obtient la concession du Stade de France et renforce le statut de l’entreprise lyonnaise comme un acteur incontournable des grands événements.

Hewlett-Packard, Microsoft, Amazon, Apple, Google… Comme certaines des plus grandes entreprises technologiques américaines, GL Events est née dans un garage. Rue Vaubecour, dans le très bourgeois quartier d’Ainay (2e arrondissement).

En 1978, au cœur des années Giscard, à l’image de startuppers avant l’heure, Olivier Ginon, Olivier Roux – qui se sont rencontrés en 1re chez les frères maristes –, Gilles Gouédard-Comte et Jacques Danger créent Polygone Services. Le nom, qui sonne un peu cheap, est trouvé par Olivier Ginon, qui le trouvait “amusant” en clin d’œil aux “Yonnais” et à Lyon, auxquels il est viscéralement attaché.

Bac “mention passable” en poche, ce fils, petits-fils et frère de notaire suit la voie familiale et commence des études de droit qui s’achèvent dès la première année, ratée. Ce qui l’est moins, c’est l’intuition que le jeune homme – entrepreneur précoce, il gagnait de l’argent dès ses 16 ans en faisant rénover de vieilles Citroën Traction Avant dénichées dans les granges à la campagne – a pour comprendre, en tant que DJ lors de ses week-ends, qu’il y a quelque chose à construire autour de l’organisation des événements. Un monde d’opportunités s’offre à lui.

Chacun des fondateurs de la petite société met 20 000 francs au capital. Parents et amis complètent l’investissement et deviennent actionnaires, les premiers clients aussi. L’objet social : “Offrir de nombreux services autour de l’organisation d’événements, aux particuliers comme aux entreprises de la région lyonnaise.”

1978, c’est aussi l’année où la compagnie British Airways ouvre un vol quotidien Lyon-New York… Présage d’expansions et d’internationalisation.

Olivier Ginon © MAXPPP