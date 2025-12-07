Samedi 6 décembre à Dijon, les Lyonnaises ont parfaitement géré leur déplacement en s'imposant 3-0 face à Dijon FCO, reprenant ainsi trois points d'avance en tête de l'Arkema Première Ligue.

Dès le premier acte, les Lyonnaises ont pris le contrôle du match, concrétisant leur domination avec l'ouverture du score signée Ingrid Engen à la 25e minute. Onze minutes plus tard, Damaris Egurrola doublait la mise profitant d’un corner parfaitement exécuté par la latérale française, laissant peu d'espoir aux Dijonnaises. En tête à la pause, l'équipe de l'espagnol Jonathan Giraldez a confirmé son succès avec un troisième but de Jule Brand à la 55e.

Avec cette victoire, l’OL Lyonnes conforte sa place de leader avec un sans faute de neuf victoires sur neuf matchs en championnat.

