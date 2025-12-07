Football
Crédit photo : OL.fr

Football : OL Lyonnes écrase Dijon et conforte sa place de leader en Arkema Première Ligue

  • par Claire Martinez

    • Samedi 6 décembre à Dijon, les Lyonnaises ont parfaitement géré leur déplacement en s'imposant 3-0 face à Dijon FCO, reprenant ainsi trois points d'avance en tête de l'Arkema Première Ligue.

    La prestation était maîtrisée, ce samedi 6 décembre à Dijon, avec un score final de 3-0 pour l'OL Lyonnes face à Dijon FCO.

    Dès le premier acte, les Lyonnaises ont pris le contrôle du match, concrétisant leur domination avec l'ouverture du score signée Ingrid Engen à la 25e minute. Onze minutes plus tard, Damaris Egurrola doublait la mise profitant d’un corner parfaitement exécuté par la latérale française, laissant peu d'espoir aux Dijonnaises. En tête à la pause, l'équipe de l'espagnol Jonathan Giraldez a confirmé son succès avec un troisième but de Jule Brand à la 55e.

    Avec cette victoire, l’OL Lyonnes conforte sa place de leader avec un sans faute de neuf victoires sur neuf matchs en championnat.

    Lire aussi : Lyon : l'OL féminin devient l'OL Lyonnes et change de logo

