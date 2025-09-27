Le festival Agir à Lyon, dédié à l'écologie, revient ce dimanche

A la Maison des Rancy, l'association Anciela organise ce dimanche 27 septembre son festival Agir à Lyon. Une journée pour "tisser les solidarités et accueillir la nature dans les villes".



L'association Anciela, éditrice du guide Agir à Lyon, et qui œuvre au service de la transition écologique, organise une nouvelle année son festival Agir à Lyon, de 10h à 18h à la maison des Rancy (Lyon 3e). Un évènement qui ambitionne à fédérer les Lyonnaises et Lyonnais et à trouver des solutions concrètes afin d'agir pour plus d'écologie et de solidarité dans leurs quartiers.

Au programme, des conférences et des balades viendront rythmer la journée. Une invitation à réfléchir ensemble sur des enjeux de société lors de conférences sur la nature à l'école, voyager autrement, ou encore sur les violences au sein des foyers. Avant de prolonger la réflexion à travers des balades thématiques qui mettent en avant des initiatives locales.

Ateliers et rencontres

Au coeur du festival se tiendra un "village atelier" afin de mettre la main à la pâte. Des cours de cuisine, de réparation de vélos ou d'appareils électroniques et des atelier de jardinage seront proposés. A quelques pas de là, plus de 40 associations locales viendront à la rencontre des Lyonnais pour échanger sur la justice sociale, l'agriculture durable, le féminisme et la biodiversité, pour ne citer qu'une liste non exhaustive.

Parce qu'agir peut aussi être synonyme de fête, la programmation se déploiera dans une ambiance conviviale avec des concerts engagés, notamment avec la venue de Graines électroniques, de spectacles familiaux et d'animations ludiques.

Entrée libre. Programmation et inscriptions aux conférences et ateliers : agiralyon.fr/festival.