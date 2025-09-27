Art de vivre
L’édition 2021 du festival a réuni près d’un millier de personnes. Photo : Gregory Rubinstein (collectif des Flous furieux).

Le festival Agir à Lyon, dédié à l'écologie, revient ce dimanche

  • par Claire Martinez

    • A la Maison des Rancy, l'association Anciela organise ce dimanche 27 septembre son festival Agir à Lyon. Une journée pour "tisser les solidarités et accueillir la nature dans les villes".

    L'association Anciela, éditrice du guide Agir à Lyon, et qui œuvre au service de la transition écologique, organise une nouvelle année son festival Agir à Lyon, de 10h à 18h à la maison des Rancy (Lyon 3e). Un évènement qui ambitionne à fédérer les Lyonnaises et Lyonnais et à trouver des solutions concrètes afin d'agir pour plus d'écologie et de solidarité dans leurs quartiers.

    Au programme, des conférences et des balades viendront rythmer la journée. Une invitation à réfléchir ensemble sur des enjeux de société lors de conférences sur la nature à l'école, voyager autrement, ou encore sur les violences au sein des foyers. Avant de prolonger la réflexion à travers des balades thématiques qui mettent en avant des initiatives locales.

    Ateliers et rencontres

    Au coeur du festival se tiendra un "village atelier" afin de mettre la main à la pâte. Des cours de cuisine, de réparation de vélos ou d'appareils électroniques et des atelier de jardinage seront proposés. A quelques pas de là, plus de 40 associations locales viendront à la rencontre des Lyonnais pour échanger sur la justice sociale, l'agriculture durable, le féminisme et la biodiversité, pour ne citer qu'une liste non exhaustive.

    Parce qu'agir peut aussi être synonyme de fête, la programmation se déploiera dans une ambiance conviviale avec des concerts engagés, notamment avec la venue de Graines électroniques, de spectacles familiaux et d'animations ludiques.

    Entrée libre. Programmation et inscriptions aux conférences et ateliers : agiralyon.fr/festival.

    à lire également
    métro TCL
    Ivre, un homme tente de jeter un passager sur les rails du métro à Lyon

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    métro TCL
    Ivre, un homme tente de jeter un passager sur les rails du métro à Lyon 15:45
    Le festival Agir à Lyon, dédié à l'écologie, revient ce dimanche 14:55
    pompier camion faits-divers
    Près de Lyon, deux personnes âgées fauchées par un camion 13:51
    Saison culturelle à Vénissieux : des récits et des images 12:22
    Jean-Michel Aulas frappe les écologistes pour rassembler 12:11
    d'heure en heure
    douane
    Rhône : démantèlement d'un réseau de cigarettes contrefaites 10:57
    Les premiers logements étudiants du quai Arloing devraient être livrés pour septembre 2027.
    Un ancien bâtiment du quai Arloing transformé en résidence étudiante 10:01
    pollution météo lyon
    Pollution à Lyon : une qualité de l'air jugée moyenne ce samedi 09:25
    Météo Nuages Lyon
    Météo : éclaircies en vue ce samedi à Lyon 09:10
    banc en béton Lyon
    Le mot du mois : [CAQUETTE] 08:00
    Robinet.
    D’où vient le plomb dans l’eau des écoles lyonnaises ? 08:00
    L'image du mois à Lyon 07:30
    Ils ont osé le dire ! 07:00
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut