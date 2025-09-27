Près de Lyon, deux personnes âgées fauchées par un camion

Deux personnes âgées sont grièvement blessées, dont une en état d'urgence absolue, lors d'un accident de la circulation ce samedi 27 septembre à Neuville-sur-Saône.

C'est vers 10 heures, ce samedi 27 septembre, qu'un conducteur a perdu le contrôle de son poids-lourd, à Neuville-sur-Saône, dans la métropole de Lyon. Sans en connaître les circonstances exactes, le camion a brusquement dévié de sa trajectoire sur le rond-point de l'avenue Gambetta et l'avenue Van Doren.

Avant de terminer sa course dans un platane, le véhicule a tout d'abord traversé une croix en pierre avant de faucher deux personnes âgées qui étaient alors sur le trottoir. Une des victimes, en urgence absolue, a été transportée à l'hôpital. L'autre victime est en urgence relative, et le conducteur, indemne, est en état de choc.

Six véhicules de sapeurs-pompiers ainsi que la gendarme de brigade motorisée de Dardilly sont intervenues sur place. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de l'accident.