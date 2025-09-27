Faits divers
Photo d’illustration. @WilliamPham

Près de Lyon, deux personnes âgées fauchées par un camion

  • par Claire Martinez

    • Deux personnes âgées sont grièvement blessées, dont une en état d'urgence absolue, lors d'un accident de la circulation ce samedi 27 septembre à Neuville-sur-Saône.

    C'est vers 10 heures, ce samedi 27 septembre, qu'un conducteur a perdu le contrôle de son poids-lourd, à Neuville-sur-Saône, dans la métropole de Lyon. Sans en connaître les circonstances exactes, le camion a brusquement dévié de sa trajectoire sur le rond-point de l'avenue Gambetta et l'avenue Van Doren.

    Avant de terminer sa course dans un platane, le véhicule a tout d'abord traversé une croix en pierre avant de faucher deux personnes âgées qui étaient alors sur le trottoir. Une des victimes, en urgence absolue, a été transportée à l'hôpital. L'autre victime est en urgence relative, et le conducteur, indemne, est en état de choc.

    Six véhicules de sapeurs-pompiers ainsi que la gendarme de brigade motorisée de Dardilly sont intervenues sur place. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de l'accident.

    Jean-Michel Aulas frappe les écologistes pour rassembler

