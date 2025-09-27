Faits divers
métro TCL
© Laurent Cousin

Ivre, un homme tente de jeter un passager sur les rails du métro à Lyon

  • par Claire Martinez

    • Dans la soirée du lundi 22 septembre, un homme en état d'ivresse a agressé un couple dans une rame de la ligne A de Lyon, avant de tenter de jeter l'homme sur les voies du métro à la sortie d'une station.

    Il était peu avant minuit ce lundi 22 septembre lorsqu'un jeune couple s'est fait agressé. Vers 23h50, un homme et une femme, âgés de 19 et 24 ans, circulaient dans le métro lyonnais en direction de Vaulx-en-Velin La Soie. Un homme de 24 ans, ivre, aurait commencé à siffler la jeune femme et proférer des propos sexistes. Son compagnon s'interpose alors entre l'agresseur et elle, avant que des coups ne soient échangés.

    Mais la soirée ne s'arrête pas là. Alors que le couple descend à leur station, l'agresseur les suit. C'est à ce moment que ce dernier tente de pousser le jeune homme sur les rails du métro. Des contrôleurs, alertés par les cris, interviennent rapidement. La police procède promptement à l'interpellation du suspect et le place en garde à vue pour violences.

    Une enquête est ouverte pour établir les faits.

    à lire également
    Le festival Agir à Lyon, dédié à l'écologie, revient ce dimanche

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    métro TCL
    Ivre, un homme tente de jeter un passager sur les rails du métro à Lyon 15:45
    Le festival Agir à Lyon, dédié à l'écologie, revient ce dimanche 14:55
    pompier camion faits-divers
    Près de Lyon, deux personnes âgées fauchées par un camion 13:51
    Saison culturelle à Vénissieux : des récits et des images 12:22
    Jean-Michel Aulas frappe les écologistes pour rassembler 12:11
    d'heure en heure
    douane
    Rhône : démantèlement d'un réseau de cigarettes contrefaites 10:57
    Les premiers logements étudiants du quai Arloing devraient être livrés pour septembre 2027.
    Un ancien bâtiment du quai Arloing transformé en résidence étudiante 10:01
    pollution météo lyon
    Pollution à Lyon : une qualité de l'air jugée moyenne ce samedi 09:25
    Météo Nuages Lyon
    Météo : éclaircies en vue ce samedi à Lyon 09:10
    banc en béton Lyon
    Le mot du mois : [CAQUETTE] 08:00
    Robinet.
    D’où vient le plomb dans l’eau des écoles lyonnaises ? 08:00
    L'image du mois à Lyon 07:30
    Ils ont osé le dire ! 07:00
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut