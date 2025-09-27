Dans la soirée du lundi 22 septembre, un homme en état d'ivresse a agressé un couple dans une rame de la ligne A de Lyon, avant de tenter de jeter l'homme sur les voies du métro à la sortie d'une station.

Il était peu avant minuit ce lundi 22 septembre lorsqu'un jeune couple s'est fait agressé. Vers 23h50, un homme et une femme, âgés de 19 et 24 ans, circulaient dans le métro lyonnais en direction de Vaulx-en-Velin La Soie. Un homme de 24 ans, ivre, aurait commencé à siffler la jeune femme et proférer des propos sexistes. Son compagnon s'interpose alors entre l'agresseur et elle, avant que des coups ne soient échangés.

Mais la soirée ne s'arrête pas là. Alors que le couple descend à leur station, l'agresseur les suit. C'est à ce moment que ce dernier tente de pousser le jeune homme sur les rails du métro. Des contrôleurs, alertés par les cris, interviennent rapidement. La police procède promptement à l'interpellation du suspect et le place en garde à vue pour violences.

Une enquête est ouverte pour établir les faits.