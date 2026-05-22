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Place Bellecour

Lyon : des animations place Bellecour pour la finale de la Première Ligue féminine

  • par LR

    • À deux jours de la finale des play-offs de l’Arkema Première Ligue, la place Bellecour accueillera une journée d’animations gratuites autour du football féminin.

    Lyon va vivre au rythme du football féminin la semaine prochaine. Avant la finale des play-offs de l’Arkema Première Ligue entre l’OL Lyonnes et le Paris FC, programmée le 29 mai au Groupama Stadium, un village d’animations prendra place mercredi 27 mai sur la place Bellecour.

    Accessible gratuitement de 11 heures à 19 heures, cet événement veut faire monter l’ambiance autour de cette affiche décisive. Plusieurs activités seront proposées tout au long de la journée : ateliers et défis football, quiz interactifs, démonstrations de freestyle ou encore animations organisées avec la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de football.

    Le trophée de l’Arkema Première Ligue sera également exposé sur le site. Les visiteurs pourront tenter de gagner des maillots, des goodies ou des places pour la finale grâce à différents jeux et concours de pronostics. Des joueuses de l’OL Lyonnes participeront aussi à une séance de dédicaces dans l’après-midi. La finale, elle, se jouera vendredi 29 mai à 21 heures au Groupama Stadium.

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