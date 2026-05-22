Actualité
Jeunes réseaux sociaux téléphone

"Soirées jeunesses" : la Ville de Lyon organise une soirée dédiée aux réseaux sociaux

  • par Loane Carpano

    • Dans le cadre des "Soirées jeunesses", l'Hôtel de Ville de Lyon accueillera une soirée dédiée aux réseaux sociaux et à leur impact le 28 mai.

    Dans le contexte des débats sur l'interdiction des réseaux sociaux aux jeunes de moins de 15 ans, la Ville de Lyon organisera une soirée dédiée aux réseaux sociaux et à leur impact le 28 mai. Programmée dans le cadre des "soirées jeunesses", l'événement vise à ouvrir un dialogue intergénérationnel sur les usages numériques, la fabrication de l'information et les effets des réseaux sur la santé mentale, l'estime de soi et les relations sociales des jeunes.

    "La Ville de Lyon souhaite ouvrir le débat pour rappeler que les pratiques numériques des jeunes sont des usages à accompagner pour être source de créativité, d’inventivité et pour construire un monde à leur image. Accompagner la jeune génération à utiliser ces outils de manière équilibrée et responsable permettra de leur offrir un avenir avec ou sans écran, et surtout plus épanouissant", souligne Augustin Pesche, adjoint aux Jeunesses.

    Tables rondes, live Twitch, dj sets...

    Au programme ? Deux tables-rondes animées par des créateurs de contenu lyonnais et des experts du sujet. Le festival "Youth Impact" prendra le relais à 18 heures. La soirée se poursuivra par un moment festif avec jeux-vidéos, live Twitch, dj sets, expositions et performances artistiques.

    Organisé au sein de l'Hôtel de Ville de Lyon, l'événement est gratuit et accessible à tous sur inscription.

    Lire aussi : Ce que pèsent les élus lyonnais sur les réseaux sociaux

    à lire également
    Près de 100 000 festivaliers pour les Nuits Sonores à Lyon

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Tricky au Radiant-Bellevue : Very Bad Trip 11:34
    Près de 100 000 festivaliers pour les Nuits Sonores à Lyon 11:29
    Réouverture du Chemin Neuf à Lyon : une concertation pour valider une décision déjà prise ? 11:04
    Jeunes réseaux sociaux téléphone
    "Soirées jeunesses" : la Ville de Lyon organise une soirée dédiée aux réseaux sociaux 11:03
    Judith Sass-Portès, créatrice du jeu Mathématoque, est l’invitée de 6 minutes chrono / Lyon Capitale.
    À 26 ans, cette Lyonnaise décroche une médaille au concours Lépine 10:51
    d'heure en heure
    Gasquet, Monfils... L'Open Sopra Steria revient à Lyon du 8 au 14 juin 10:35
    Tarte à la praline praline d'or
    Lyon : plus qu'un mois pour déposer vos candidatures pour le mondial de la Praline 10:11
    PFAS LYON arkema daikin
    PFAS au sud de Lyon : des associations déposent un recours contre l'Etat 09:51
    Après s'être échappé de la prison de Corbas, "le Joker" condamné pour une autre évasion 09:38
    French Tech Saint-Étienne Lyon : le label "Capitale" reconduit jusqu'en 2028 09:30
    police Lyon
    Rhône : vaste opération antidrogue à Villefranche, cinq suspects arrêtés 08:44
    Lyon : deux piétons gravement blessés après un choc avec un scooter en Presqu’île
    Lyon : un homme blessé par balle à Mermoz, le tireur présumé violemment agressé 08:10
    "Ce serait bien qu'il ne vienne pas" : la maire de Décines, demande à Bruel d'annuler son concert à la LDLC 07:59
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut