Dans le cadre des "Soirées jeunesses", l'Hôtel de Ville de Lyon accueillera une soirée dédiée aux réseaux sociaux et à leur impact le 28 mai.

Dans le contexte des débats sur l'interdiction des réseaux sociaux aux jeunes de moins de 15 ans, la Ville de Lyon organisera une soirée dédiée aux réseaux sociaux et à leur impact le 28 mai. Programmée dans le cadre des "soirées jeunesses", l'événement vise à ouvrir un dialogue intergénérationnel sur les usages numériques, la fabrication de l'information et les effets des réseaux sur la santé mentale, l'estime de soi et les relations sociales des jeunes.

"La Ville de Lyon souhaite ouvrir le débat pour rappeler que les pratiques numériques des jeunes sont des usages à accompagner pour être source de créativité, d’inventivité et pour construire un monde à leur image. Accompagner la jeune génération à utiliser ces outils de manière équilibrée et responsable permettra de leur offrir un avenir avec ou sans écran, et surtout plus épanouissant", souligne Augustin Pesche, adjoint aux Jeunesses.

Tables rondes, live Twitch, dj sets...

Au programme ? Deux tables-rondes animées par des créateurs de contenu lyonnais et des experts du sujet. Le festival "Youth Impact" prendra le relais à 18 heures. La soirée se poursuivra par un moment festif avec jeux-vidéos, live Twitch, dj sets, expositions et performances artistiques.

Organisé au sein de l'Hôtel de Ville de Lyon, l'événement est gratuit et accessible à tous sur inscription.

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