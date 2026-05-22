Deux nouveaux projets d’arrêtés ont été formulés par la préfecture du Rhône afin de contrôler les rejets de PFAS. (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Après les industriels, c'est contre l'Etat que trois associations ont décidé de déposer un recours concernant le sujet des PFAS au sud de Lyon.

Mercredi 21 mai, les associations "Notre affaire à tous", Générations futures" et "Bloom" et six habitants ont saisi le tribunal administratif de Paris pour dénoncer "les carences" de l'Etat, concernant le sujet des PFAS dans la vallée de la chimie. A travers ce nouveau recours, visant cette fois-ci l'Etat, les associations souhaitent prouver que le gouvernement connaissait les risques liés au PFAS depuis 2008. En connaissance de cause, ce dernier aurait néanmoins laissé prospérer les industries utilisant ces polluants éternels.

La démarche entreprise vise désormais à obliger la puissance publique à "faire cesser le plus rapidement possible tous les rejets de PFAS dans l’environnement" et à instaurer "les dispositifs pollueur-payeur".

200 000 personnes exposées à des taux trop élevés

En mars dernier, les associations avaient déjà fait parvenir des demandes indemnitaires au Premier ministre et au ministre de l'Ecologie. Faute de réponses, les associations ont finalement décidé de saisir la justice. Pour rappel, d'autres actions en justice avaient été entreprises à l'encontre des industries utilisatrices de PFAS, Arkema et Daikin, situées à Oullins-Pierre-Bénite.

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A noter que les Nations Unies avaient donné raison aux associations début mai, dans une lettre envoyée aux deux industriels, estimant que 200 000 personnes étaient exposées à des taux bien trop élevés de ces polluants éternels cancérigènes. Les rapporteurs de l'ONU avaient alors jugé l'Etat français "défaillant".

Si le recours est accepté par la justice, les audiences pourraient alors déboucher sur des audiences et des premières décisions d'ici fin 2027.

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