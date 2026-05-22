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Photo d’illustration. © Tim Douet

Rhône : vaste opération antidrogue à Villefranche, cinq suspects arrêtés

  • par LR

    • Une enquête menée depuis plusieurs mois a permis à la police de Villefranche-sur-Saône de démanteler un important réseau de trafic de stupéfiants.

    Les policiers de Villefranche-sur-Saône ont mené une importante opération contre le narcotrafic dans le nord du Rhône. Selon nos confrères du Progrès, après plusieurs mois d’investigations, cinq personnes soupçonnées d’être impliquées dans un réseau de revente de drogue ont été interpellées.

    Lire aussi : Narcotrafic : ce que vingt ans d'aveuglement ont produit

    Selon les premiers éléments, les suspects occupaient différents rôles au sein de l’organisation, allant de simples livreurs à des profils considérés comme des responsables du trafic. Au total, 1,5 kilo de cocaïne et 14 kilos de cannabis ont été saisis par les enquêteurs. Les forces de l’ordre ont également découvert plusieurs armes, dont une kalachnikov, ainsi qu’environ 28 000 euros en liquide.

    Cette opération intervient dans un contexte de lutte renforcée contre les réseaux de trafic de drogue dans le Rhône alors qu'une vaste opération contre le narcotrafic a été mené dans le département cette semaine.

    A lire aussi : "Un bilan sans précédent" après l’opération de lutte contre le narcotrafic menée dans le Rhône

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