Elyazid A, a été condamné ce mercredi par le tribunal correctionnel de Lyon pour avoir coupé son bracelet électronique, le 13 janvier 2025.

"Le Joker", "Equalizer". Tels sont les surnoms attribués à Elyazid A. qui s'était échappé de la prison de Corbas le 11 juillet dernier, dissimulé dans le sac de linge d'un autre détenu libérable, une première en France. Selon nos confrères du Progrès, il a été condamné, mercredi 20 mai, par le tribunal correctionnel de Lyon, pour une évasion antérieure à celle-ci. Résultat, sept mois de prison ferme, pour avoir coupé son bracelet électronique, à Lyon 4e, le 13 janvier 2025. L'accusé s'était ensuite rendu de lui-même le 29 janvier, après l'émission d'un mandat de recherche à son encontre, dès le lendemain des faits.

Son évasion de la prison de Corbas n'a pas été mentionnée au contraire de faits similaires le 20 décembre 2023. Il n’avait pas réintégré un centre de semi-liberté. Agé de 21 ans, et originaire de Mayotte, celui qui est aussi père de famille est actuellement détenu à l’isolement au centre pénitentiaire de Beauvais (Oise). "Le Joker" est également suspecté d'avoir acquis et détenu une ou plusieurs armes de catégorie A, ainsi que d’association de malfaiteurs, dans le cadre d’une information judiciaire ouverte suite au meurtre d’un trafiquant de drogue, en janvier 2025, aux Ulis (Essonne).

Il doit être entendu dans quelques jours par le juge d’instruction dans ce dossier. A noter que son casier judiciaire contient huit mentions, dont une pour extorsion d'arme.

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