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Photo by Idriss Bigou-Gilles / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP)

Rhône : des travaux prévus la semaine prochaine à Saint-Etienne-des-Oullières

  • par LR

    • Le Département du Rhône poursuit ses opérations d’entretien du réseau routier. Des perturbations sont attendues sur la RD163 jusqu’au 5 juin.

    Le Département du Rhône annonce de nouveaux travaux sur le réseau routier départemental dans le cadre de son programme d’entretien des routes. À Saint-Étienne-des-Oullières, des opérations de curage seront menées sur la RD163 du 26 mai au 5 juin.

    Ces travaux entraîneront une coupure de la circulation chaque jour entre 7 heures et 16 heures. Les automobilistes devront donc anticiper leurs déplacements durant cette période.

    Comme pour les autres chantiers en cours, les informations sur les fermetures, déviations ou alternats sont disponibles en temps réel sur la plateforme Inforoute69.

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