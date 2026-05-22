Les pâtissiers amateurs, professionnels et apprentis ont jusqu'au 30 juin pour déposer leur candidature pour le mondial de la praline.

Qui succèdera au chef Thomas Dura et remportera la "praline d'or 2026" ? Pour le savoir, rendez-vous à la 4e édition du mondial de la praline. En attendant les finales prévues en septembre, les pâtissiers professionnels, amateurs et apprentis, souhaitant disputer le titre, ont jusqu'au 30 juin pour déposer leur candidature. Le défi ? Sublimer la praline rose, emblème gourmande de la gastronomie lyonnaise, avec "exigence, justesse et audace"

Les participants pourront choisir de concourir dans l'une des trois catégories : celle de la traditionnelle tarte à la praline, celle de la gourmande brioche à la praline ou, pour les plus créatifs, celle de la classique pâtisserie ou viennoiserie revisitée à la praline rose.

Les grandes finales auront lieu en septembre

Les intéressés sont invités à déposer leur candidature en ligne, sur le site du mondial de la praline. Dans la candidature devra notamment figurer, un bulletin d’inscription, précisant le nom de la recette et les principaux ingrédients, la recette détaillée, ou encore des visuels.

La finale des concours professionnels et apprentis aura lieu le 21 septembre à l'Institut Vatel au Château de Lacroix-Laval (Marcy l’Etoile). La finale amateur, se tiendra quant à elle le 26 septembre, dans le cadre du "Village autrement", organisé sur la place Maréchal Lyautey (6e).

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