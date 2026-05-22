À table
Tarte à la praline praline d'or
Tarte à la praline. Crédit : Justine Peilley

Lyon : plus qu'un mois pour déposer vos candidatures pour le mondial de la Praline

  • par Loane Carpano

    • Les pâtissiers amateurs, professionnels et apprentis ont jusqu'au 30 juin pour déposer leur candidature pour le mondial de la praline.

    Qui succèdera au chef Thomas Dura et remportera la "praline d'or 2026" ? Pour le savoir, rendez-vous à la 4e édition du mondial de la praline. En attendant les finales prévues en septembre, les pâtissiers professionnels, amateurs et apprentis, souhaitant disputer le titre, ont jusqu'au 30 juin pour déposer leur candidature. Le défi ? Sublimer la praline rose, emblème gourmande de la gastronomie lyonnaise, avec "exigence, justesse et audace"

    Les participants pourront choisir de concourir dans l'une des trois catégories : celle de la traditionnelle tarte à la praline, celle de la gourmande brioche à la praline ou, pour les plus créatifs, celle de la classique pâtisserie ou viennoiserie revisitée à la praline rose.

    Les grandes finales auront lieu en septembre

    Les intéressés sont invités à déposer leur candidature en ligne, sur le site du mondial de la praline. Dans la candidature devra notamment figurer, un bulletin d’inscription, précisant le nom de la recette et les principaux ingrédients, la recette détaillée, ou encore des visuels.

    La finale des concours professionnels et apprentis aura lieu le 21 septembre à l'Institut Vatel au Château de Lacroix-Laval (Marcy l’Etoile). La finale amateur, se tiendra quant à elle le 26 septembre, dans le cadre du "Village autrement", organisé sur la place Maréchal Lyautey (6e).

    Lire aussi : Mondial de la praline : qui sont les lauréats 2025 ?

    à lire également
    PFAS LYON arkema daikin
    PFAS au sud de Lyon : des associations déposent un recours contre l'Etat

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Tarte à la praline praline d'or
    Lyon : plus qu'un mois pour déposer vos candidatures pour le mondial de la Praline 10:11
    PFAS LYON arkema daikin
    PFAS au sud de Lyon : des associations déposent un recours contre l'Etat 09:51
    Après s'être échappé de la prison de Corbas, "le Joker" condamné pour une autre évasion 09:38
    French Tech Saint-Étienne Lyon : le label "Capitale" reconduit jusqu'en 2028 09:30
    police Lyon
    Rhône : vaste opération antidrogue à Villefranche, cinq suspects arrêtés 08:44
    d'heure en heure
    Lyon : deux piétons gravement blessés après un choc avec un scooter en Presqu’île
    Lyon : un homme blessé par balle à Mermoz, le tireur présumé violemment agressé 08:10
    "Ce serait bien qu'il ne vienne pas" : la maire de Décines, demande à Bruel d'annuler son concert à la LDLC 07:59
    Place Bellecour
    Lyon : des animations place Bellecour pour la finale de la Première Ligue féminine 07:47
    Rhône : des travaux prévus la semaine prochaine à Saint-Etienne-des-Oullières 07:38
    Police Décines
    Incendie mortel à Décines : quatre personnes interpellées et placées en garde à vue 07:20
    Lyon soleil
    Un vendredi estival et chaud à Lyon, jusqu'à 29 degrés attendus 07:13
    "Faire dialoguer l’intelligence artificielle avec les pratiques artistiques" : la Nuit des musées à Lugdunum 07:00
    Suppression des ZFE censurée par le Conseil constitutionnel : "Cette décision légitime cet outil", juge Grégory Doucet 21/05/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut