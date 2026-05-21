Barbara Falk, Présidente de la Chambre régionale des comptes lors de l’audience solennelle de rentrée. @Chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes

A la présidence de la Chambre régionale des comptes depuis 1 an, Barbara Falk a présenté ce jeudi 21 mai le bilan de l’année 2025.

Après 5 mois durant lesquels la Chambre régionale des comptes (CRC) d'Auvergne-Rhône-Alpes n'a pas publier de rapport, en raison de la période de réserve électorale, la place est désormais au bilan et à la projection. "Nous vivons une période ou la défiance envers les institutions publiques est réelle", a déploré Barbara Falk. Face à ce constat, la CRC souhaite donc poursuivre sa volonté de transparence et loue son indépendance décisionnelle dans les sujets traités.

Quel bilan pour 2025 ?

78 rapports d’observations définitives ainsi que 79 rapports d’observations provisoires et 62 avis budgétaires ont ainsi été publiés sur l’année 2025. Le délai moyen d'éxécution d'un rapport est de 11 mois . "6 mois seulement sont consacrés à l'instruction et les 5 mois restants à la phase de contradiction", déclare Sahbi Salah, procureur financier à la CRC.

Selon le rapport de suivi des recommandations, 81 % des recommandations effectuées sont mises en œuvre dans l'année suivant leur formulation. Seuls 5 % des recommandations n’ont pas été appliquées en 2025.

La plateforme de participation citoyenne a également reçu plus de 300 signalements. 10 % d'entre eux étaient fondés, dont la moitié avait un intérêt pour la Chambre régionale des comptes. La cinquième campagne est désormais ouverte.

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Une diversité des rapports publiés

Avec les élections municipales, plusieurs communes se sont retrouvées sans maire. C’est le cas de 12 communes en Auvergne-Rhône-Alpes. Le vote du budget 2026 n'a d'ailleurs pas été possible dans 4 d'entre elles, devenant donc la responsabilité du préfet. Ce dernier a alors la tâche de nommer un président, ainsi que deux personnes pour l'assister et réaliser l'administration minimale.

Des rapports ont été publiés concernant divers instances. Un rapport thématique régional sur l’accueil des élèves dans les écoles primaires publiques en Auvergne-Rhône-Alpes a été réalisé. Il révèle que le coût moyen d’un élève à l’école primaire est de 2 100 euros par an. Une augmentation de 8 % par an sur la période de 2021 à 2023 a pu être constatée. Cette hausse s’explique par l’inflation, qui se répercute sur le coût des repas des élèves et l'énergie.

"Ce que l'on recommande, rapport après rapport, c'est de faire des choix. Il faut faire mieux avec moins, abandonner ce qui n'est pas soutenable", affirme la Présidente de la CRC.

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Tourné vers l’avenir

Alors que le bilan de la gestion des Jeux Olympiques 2024, en cours de finalisation, est plutôt favorable, le regard est désormais tourné sur l'avenir. Les travaux concernant les JO d'Hiver de 2030 vont en effet bientôt être entamés. Un rapport sur le Syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) du lac de Monteynard (Isère) sera publié fin juin. La préfecture de région avait notamment alerté la Chambre régionale des comptes d’un possible dysfonctionnement.

Mais des projets de collaboration sont également menés en lien avec des pays européens. La question de la gestion et de la prévention des crises liées à l’eau dans le genevois est explorée conjointement avec Genève. En lien avec l’Italie, la Chambre régionale des comptes prépare également un rapport concernant le soutien au tourisme au niveau rural.