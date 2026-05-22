Laurence Fautra, maire de Décines-Charpieu, s'est exprimée sur la venue de Patrick Bruel à la LDLC Arena en novembre prochain. Selon l'édile, "ce serait bien qu'il ne vienne pas".

Au lendemain des propos de Grégory Doucet, qui avait estimé qu'il était préférable que Patrick Bruel "se tienne à distance des salles de concert", Laurence Fautra, maire de Décines-Charpieu, s'est également exprimée sur le sujet. Chez nos confrères de BFM Lyon, l'édile LR qui doit accueillir le chanteur le 19 novembre prochain à Décines, à la LDLC Arena, a rappelé qu'elle n'avait "pas le pouvoir d'interdire" la tenue de l'évènement.

Le chanteur, qui doit partir en tournée dans les prochaines semaines pour célébrer les 35 ans de l'album "Alors Regarde", est visé par quatre enquêtes pour viols en France et une enquête judiciaire en Belgique pour agression sexuelle. Au moins 12 femmes l'accusent d'agressions sexuelles ou de viols.

"C'est un sujet important. Je suis une femme. Je ne sais pas si ce serait vraiment opportun qu'il vienne faire un concert à Décines" a également expliqué Laurence Fautra, indiquant qu'elle n'avait de toute manière "pas prévu de se rendre au concert".

"Pour l'instant, il y a la présomption d'innocence, il faut aussi respecter ça" poursuit-elle, avant d'appeler l'artiste de 67 ans à annuler de lui même sa venue : "Pour le bien de tout le monde ce serait bien qu'il prenne une sage décision".

De son côté, l'interprète de "Alors regarde", "Casser la voix" et "Place des grands hommes" conteste l'ensemble des faits qui lui sont reprochés, affirmant n'avoir "jamais forcé" une femme à des relations sexuelles. Sa tournée doit démarrer le 16 juin au Cirque d'Hiver à Paris, puis passer dans de nombreuses villes françaises, en Suisse et en Belgique.

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