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Court central @Open Sopra Steria

Gasquet, Monfils... L'Open Sopra Steria revient à Lyon du 8 au 14 juin

  • par Romain Balme

    • Le tournoi de tennis lyonnais revient pour sa dixième édition du 8 au 14 juin. L'ambition reste la même, incarner "un tremplin pour la nouvelle génération".

    Gaël Monfils contre Richard Gasquet. Cette opposition aurait pu avoir au lieu au plus haut niveau mondial il y a quelques années. Pourtant, c'est bien lors d'un match d'exhibition de l'Open Copra Steria de Lyon que les deux Français s'affronteront le 8 juin prochain. Un préambule de renom pour la dixième édition de ce tournoi sur terre battue qui aura lieu du 8 au 14 juin prochain.

    Voulant incarner "un tremplin pour la nouvelle génération", les organisateurs ont donné une wild-card (invitation) à Moïse Kouamé, jeune prodige de 17 ans. Avant de rallier la capitale des Gaules, celui qui est aussi le plus jeune joueur du top 1 000 au classement ATP, devra disputer un autre tournoi, celui de Rolland-Garros, où il bénéficie également d'une wild-card.

    Des invités de marque

    Côté casting, on retrouve le tenant du titre, l'argentin Marco Trungelliti ainsi que le jeune espagnol Daniel Mérida. Deux joueurs du top 100 qui se frotteront à des français sur le court du tennis club de Lyon. Au programme, Valentin Royer, actuel 73e mondial, Luca Van Assche, mais aussi Alexandre Muller, qui connait bien le tournoi pour y avoir participé six fois, pour une finale l'année dernière.

    Pour rappel, de nombreux talents ont été révélés à l'Open Sopra Steria. C'est le cas d'Hugo Gaston, Corentin Mouter, Casper Ruud, ou encore la promesse du tennis français Arthur Fils. "Depuis dix ans, notre ambition reste la même : permettre au public de découvrir les champions de demain, avant tout le monde", explique Lionel Roux, le directeur du tournoi.

    Lire aussi : Tennis : pourquoi Sopra Steria est partenaire du Challenger de Lyon

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