Actualité
Lyon : deux piétons gravement blessés après un choc avec un scooter en Presqu’île
Deux piétons gravement blessés après un choc avec un scooter en Presqu’île. PHILIPPE HUGUEN / AFP

Lyon : un homme blessé par balle à Mermoz, le tireur présumé violemment agressé

  • par LR

    • Une nouvelle scène de violence s’est produite jeudi soir dans le 8e arrondissement de Lyon. Deux hommes ont été hospitalisés après des tirs et une violente rixe.

    La soirée de jeudi a une nouvelle fois été marquée par des violences dans le quartier de Mermoz, à Lyon. Une semaine après une fusillade ayant blessée deux frères route de Vienne, selon nos confrères du Progrès, vers 21h30, des coups de feu ont retenti rue de Narvik, dans le 8e arrondissement. Un homme aurait été touché à la jambe par un tir d’arme à feu.

    Après les tirs, la situation a rapidement dégénéré. L’auteur présumé des coups de feu aurait été pris à partie par plusieurs individus présents sur place. L’homme a été violemment frappé avant l’arrivée des forces de l’ordre. Les policiers sont intervenus pour disperser le groupe et sécuriser le secteur. Les deux hommes blessés, l’un atteint par balle et l’autre roué de coups, ont été transportés à l’hôpital pour y être pris en charge.

    Les circonstances exactes de cette nouvelle affaire restent encore floues. Une enquête a été ouverte afin de déterminer le déroulement précis des faits et l’origine du différend.

    à lire également
    "Ce serait bien qu'il ne vienne pas" : la maire de Décines, demande à Bruel d'annuler son concert à la LDLC

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Lyon : deux piétons gravement blessés après un choc avec un scooter en Presqu’île
    Lyon : un homme blessé par balle à Mermoz, le tireur présumé violemment agressé 08:10
    "Ce serait bien qu'il ne vienne pas" : la maire de Décines, demande à Bruel d'annuler son concert à la LDLC 07:59
    Place Bellecour
    Lyon : des animations place Bellecour pour la finale de la Première Ligue féminine 07:47
    Rhône : des travaux prévus la semaine prochaine à Saint-Etienne-des-Oullières 07:38
    Police Décines
    Incendie mortel à Décines : quatre personnes interpellées et placées en garde à vue 07:20
    d'heure en heure
    Lyon soleil
    Un vendredi estival et chaud à Lyon, jusqu'à 29 degrés attendus 07:13
    "Faire dialoguer l’intelligence artificielle avec les pratiques artistiques" : la Nuit des musées à Lugdunum 07:00
    Suppression des ZFE censurée par le Conseil constitutionnel : "Cette décision légitime cet outil", juge Grégory Doucet 21/05/26
    TER SNCF gare lyon part-dieu
    Aucun train ne circulera entre Saint-Etienne et Givors du 23 au 25 mai 21/05/26
    Quais du Rhône à Lyon @Hugo LAUBEPIN
    "Un bilan positif, mais avec un effet de seuil" : a-t-on mieux respirer en Auvergne-Rhône-Alpes en 2025 ? 21/05/26
    ZFE
    Loi de simplification : le Conseil constitutionnel censure la suppression des ZFE 21/05/26
    OL Lyonnes - Paris FC : un village d'animations installé sur la place Bellecour le mercredi 27 mai 21/05/26
    "Faire mieux avec moins" : la Chambre régionale des comptes d'Auvergne-Rhône-Alpes fait le bilan de 2025 21/05/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut