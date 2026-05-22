Une nouvelle scène de violence s’est produite jeudi soir dans le 8e arrondissement de Lyon. Deux hommes ont été hospitalisés après des tirs et une violente rixe.

La soirée de jeudi a une nouvelle fois été marquée par des violences dans le quartier de Mermoz, à Lyon. Une semaine après une fusillade ayant blessée deux frères route de Vienne, selon nos confrères du Progrès, vers 21h30, des coups de feu ont retenti rue de Narvik, dans le 8e arrondissement. Un homme aurait été touché à la jambe par un tir d’arme à feu.

Après les tirs, la situation a rapidement dégénéré. L’auteur présumé des coups de feu aurait été pris à partie par plusieurs individus présents sur place. L’homme a été violemment frappé avant l’arrivée des forces de l’ordre. Les policiers sont intervenus pour disperser le groupe et sécuriser le secteur. Les deux hommes blessés, l’un atteint par balle et l’autre roué de coups, ont été transportés à l’hôpital pour y être pris en charge.

Les circonstances exactes de cette nouvelle affaire restent encore floues. Une enquête a été ouverte afin de déterminer le déroulement précis des faits et l’origine du différend.