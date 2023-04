Que faire à Lyon ce week-end ? Les bons plans du 22 au 23 avril

Au programme de ce week-end du 22 au 23 avril à Lyon : des conférences, des friperies, des festivals et des tournois.

Le dernier week-end des vacances de Pâques, du 22 au 23 avril, s'annonce chargé et tourné autour de la culture à Lyon. Il y en a pour tous les goûts : petits, grands, en famille ou entre amis. De la culture, des salons et des animations.

Lyon bière festival

Plus d'une centaine de brasseries seront représentées au prochain Lyon bière festival.

La 6e édition du Lyon bière festival revient à la Sucrière ce week-end, du 22 au 23 avril. Cette année, le festival fera la part belle aux grands classiques qui s'inscrivent dans "la philosophie et l'état d'esprit des pionniers". Une centaine de brasseries seront présentes, dont plus de la moitié sont françaises et un tiers régionales. Les quelque 11 000 visiteurs attendus pourront découvrir des bières artisanales de qualité, mais aussi du cidre, et des boissons sans alcool.

> La Sucrière, du 22 au 23 avril

The Ink Factory, le grand salon du tatouage

The Ink Factory édition 2019

Il s'agit de la 4e édition de The Ink Factory, un salon exclusivement dédié aux tatouages et aux piercings. Durant trois jours, du 21 au 23 avril, plus de 250 tatoueurs du monde entier attendent les visiteurs aux anciennes usines Fagor-Brandt, dans le 7e arrondissement de Lyon. À l'occasion de cette édition, le public pourra participer à des séminaires, des expositions, des spectacles et des concerts. L'évènement est accessible à partir de 15 euros.

> Anciennes Usines Fagor-Brandt, du 21 au 23 avril

Concours de pétanque dans le 6e

Ce samedi 22 avril, les étudiants de l'EFAP, une école de communication, organisent un concours de pétanque sur la place Maréchal Lyautey, dans le 6e arrondissement de Lyon. Les fonds seront reversés à l'association Vivre aux éclats. Dans ce tournoi, chacun peut ramener ses boules.

> Place du Maréchal Lyautey, samedi 22 avril

Tournoi européen de handball en fauteuil roulant à Ecully

@ FFHandball

Pour ce dernier week-end des vacances de Pâques, les Lyonnais pourront assister à l'unique tournoi européen de handball en fauteuil roulant, organisé en France. Direction le centre sportif d'Ecully, de 10 à 18 heures. Cette seconde édition vise à promouvoir le handisport, notamment le hand fauteuil, tout en sensibilisant le public à l’inclusion et la mixité (les équipes étant mixtes). Une belle occasion également de découvrir cette discipline sportive surprenante.

> Centre sportif et de loisirs d'Ecully, samedi 22 avril

Tombola et visites d'ateliers

L'association les Manufacture(s) organise une journée découverte dans son atelier ce samedi 22 avril, entre les visites d'ateliers de céramiques, des bijoux, des savons, etc. Les artisans des Manufacture(s) offriront également des cadeaux aux gagnants des tombolas. L'entrée est accessible à partir de 5 euros.

> Les manufacture(s), Caluire-et-Cuire, samedi 22 avril