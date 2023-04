Givors : contrôlé au volant, excès de vitesse à 15 ans

Mardi 18 avril, la police de Givors a arrêté un véhicule roulant à vive allure conduit par un adolescent de 15 ans. À ses côtés, son père et des enfants de moins de 12 ans.

Lors d'une patrouille dans la zone commerciale du Gier à Givors, les policiers ont intercepté un véhicule roulant à vive allure. Les faits se sont produits mardi 18 avril aux alentours de 17 heures. C'est sur la rue de la Paix que la voiture a été repérée. Les forces de l'ordre ont réussi à l'immobiliser un peu plus loin, devant le magasin Easy Cash. Le conducteur a tenté de se soustraire au contrôle en accélérant

Au volant à 15 ans

Quelle ne fut pas la surprise des agents lorsqu'un adolescent est sorti du véhicule. Âgé de 15 ans, c'est ce dernier qui était au volant. Si la conduite accompagnée est autorisée à cet âge là, l'adolescent n'avait pas la formation nécessaire pour y avoir droit. Au moment du contrôle, il a tenté d'échanger sa place avec son père, assis sur le siège passager. Les frères du conducteur, âgées de moins de 12 ans, étaient assis à l'arrière, rapporte Le Progrès.

L'adolescent de 15 ans et son père n'ont pas pu fournir les documents du véhicule à la police. Ce dernier n'était même pas assuré et a donc été immobilisé. Les personnes présentes dans le véhicule ont été amenées au commissariat et présentés à un officier de police judiciaire. L'adolescent en cause et son père seront convoqués, en présence d'un avocat, pour être entendus sur l'affaire.