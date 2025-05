Que faire à Lyon ce week-end ? Les bons plans du 30 mai au 1er juin

Musique, festival, salons et ateliers... Lyon Capitale a sélectionné pour vous les sorties à ne pas louper pour ce week-end de l'ascension du 30 mai au 1er juin.

Festoyer sur un dancefloor flottant avec le "Love Boat Festival"

Vendredi 30 et samedi 31 mai, le "Love Boat festival" vous invite à faire la fête sur un dancefloor flottant. Au cours de trois créneaux (17h, 19h30, 22h) de deux heures, il sera possible d'embarquer à bord des croisières musicales sur le Rhône et la Saône. En journée, le dj set se fera à l'avant du bateau, tandis que le dancefloor se délocalisera dans la cale en soirée. Au programme : des cocktails, de la musique et plusieurs animations.

Prix : 26 euros (boissons non-comprises), lieux de rendez-vous et informations complémentaires en lien.

Les Minis Sonores des Nuits Sonores

Le week-end s'annonce musical à Lyon. Si les plus grands pourront profiter des du spectacle des Nuits Sonores, les petits pourront eux aussi s'amuser samedi 31 mai. De midi à 20h, les "Mini sonores" invitent les enfants à s'amuser autour de plusieurs ateliers musicaux à la station Mue. Au programme de l'après-midi : des ateliers instruments recyclés, une sieste musicale, des dj sets, ou encore des initiations au cirque.

Prix : Gratuit, plus d'informations en lien.

La Cabane : un étage d'animations au Musée des Beaux-Arts

Entrée du Musée des Beaux-Arts de Lyon © Romane Thevenot

Samedi 30 mai, marquera le premier samedi où participer à "la cabane" du musée des Beaux-Arts. Jusqu'au 30 mai 2026, le musée du 1er arrondissement, proposera au public de participer à plusieurs ateliers perchés au deuxième étage du bâtiment. Parmi les activités proposées lors de ces journées : un coloriage géant, des déguisements, des jeux, ou encore des ateliers sensoriels. Un arbre cabane avec vue sur le jardin sera également ouvert au public pour l'occasion.

Prix : billet d'entrée au musée (8 euros/ adulte, gratuit pour les moins de dix-sept ans). Plus de précisions sur le site du musée.

Le Bal des fiertés : un bal coloré à l'hôtel de Ville

Samedi 31 mai, le centre LGBTQIA+ Lyon et la Ville vous invite à un bal coloré à l'Hôtel de Ville. Tenu de 19h à minuit, l'événement festif vise à sensibiliser à la lutte contre les discriminations envers les personnes LGBTQIA+. Au programme de la soirée : un dj set, des concerts, de la danse, de la restauration, mais aussi un village associatif et espace prévention.

Prix : tarif libre, plus d'information ici.

Le salon des Vins du Beaujolais

Avis aux amateurs de vin. Le 30 et 31 mai, la ville de Beaujeu vous invite à son salon des vins du Beaujolais. L'occasion de rencontrer viticulteurs, producteurs et artisans au sein de la maison du terroir Beaujolais. Au programme du week-end : des dégustations de vin et de produits régionaux, mais aussi un mâchon convivial.

Prix : Gratuit. Plus de précision ici.

