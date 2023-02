On a testé pour vous : la peinture sur céramique

Lyon Capitale a testé pour vous la peinture sur céramique, une expérience créative et artistique idéale en famille.

Retourner en enfance ou retrouver son âme d'artiste ? A Caluire-et-Cuire, à l'espace associatif des Manufacture(s), Cécile Charroy, designer spécialisée dans la création sur-mesure, travaille les objets en céramique. Elle propose des ateliers "décors" pour petits et grands. En 1h30, les élèves ont le temps de s'imprégner de la matière et confectionner leur propre tasse.

Mieux que les écrans et les réseaux sociaux, l'atelier céramique permet de "faire quelque chose de ses mains" et surtout, de laisser le libre-arbitre à son imagination. Une bonne idée 100 % artistique à faire pendant les vacances.

Atelier en céramique de Cécile Charroy // Photo : Cheyenne Gabrelle

Du dessin et de la peinture sur une matière en céramique

Retroussez-vous les manches, puis creusez-vous les méninges et le premier coup de crayon est tracé. Avant de commencer à peindre, Cécile explique à ses élèves l'art de la céramique : "la céramique, c'est une famille de matière, exactement comme le métal pour les bijoux en or ou en argent", avant de poursuivre : "dans la petite famille de la céramique, il y a trois matières, la faïence, la porcelaine et les grés". Après cette courte initiation, la designer montre aux élèves les différents modèles de tasses qu'ils peuvent reproduire, à partir du dégourdi. Il s'agit d'une première cuisson de la céramique, non définitive, qui peut-être décorée, avant une seconde cuisson à 1280°C. Entre le modèle et le résultat, l'objet perd 14 % de sa surface.

Les différentes étapes d'une tasse créée en céramique : de gauche à droite : le modèle en plâtre, la première étape de cuisson à 950°C, puis le résultat à la dernière étape de cuisson à 1280°C // Cheyenne Gabrelle

"La seule limite à vos dessins, c'est vous" Cécile Charroy, céramiste

1h30 ça peut passer très vite, l'idéal est de venir avec une idée plus ou moins tracée en tête pour gagner du temps et se consacrer à la peinture de la tasse. Munis d'un crayon de papier, les élèves dessinent les premiers traits sur la tasse. Le coup de crayon n'est pas facile sur une surface cylindrique, même lorsque l'on peut avoir l'habitude de dessiner sur une feuille. Les premiers traits faits, l'heure est au choix des couleurs. Dans son atelier, Cécile propose une dizaine de teintes, entre rouge, orange, jaune, bleu ou encore vert. Les artistes apprentis choisissent le pinceau qui convient aux dessins et, selon le choix des couleurs, on peut appliquer jusqu'à trois couches.

Première étape

Deuxième étape

Troisième étape

Quatrième étape

Et voilà ! Une fois toutes les étapes de création faites, Cécile devra faire cuire la tasse dans un four dédia à la céramique et plonger la tasse à plus de 1280°C. L'atelier est terminé. Il faut compter environ une semaine pour que Cécile remette la tasse finie à ses élèves.

L'atelier guidé par une Lyonnaise inspirée

"L'idée, c'est de reconnecter à ce que c'est le travail manuel" Cécile Charroy, céramiste

Installée aux Manufacture(s) depuis 2020, Cécile, qui partage son savoir-faire auprès de ses élèves, mène également des collaborations avec des artistes. Dans son atelier, il y a de tout : vases, masques, bols, assiettes, pots... Inspirée par ses nombreux voyages en Asie, la trentenaire veut transmettre un bout de ses talents à ses élèves. "Je suis quelqu'un de vraiment passionnée par ma matière, ça me tient à coeur de transmettre ces savoirs-là à mes élèves, pour qu'ils comprennent le travail qu'il y a en amont", appuie Cécile Charroy.

La férue de céramique développe des projets sur mesure et créé de nouvelles pièces en permanence.

Pour s'initier à la céramique, elle propose jusqu'à trois ateliers découvertes avec ses clients : l'initiation coulage de porcelaine de 2h pour 80 euros, l'atelier décors de tasse en duo d'une durée d'1h30 à 55 euros, puis l'atelier création de quatre assiettes, toute la journée, pour 170 euros.

Plus d'informations sur le site de la céramiste.