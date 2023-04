Que faire à Lyon pendant les vacances de Pâques ? Nos bons plans

Pendant les vacances scolaires de Pâques, les Lyonnais ont un large panel de choix pour se divertir. La rédaction vous livre ses six coups de cœur.

Après un grand week-end de Pâques, les Lyonnais auront l'occasion de faire le plein de culture durant les vacances scolaires, du 8 au 23 avril 2023, entre les expositions, les musées et les sorties.

L'exposition Jurassic Park à Mini World Lyon

T-Rex à Mini World (crédit photo : Julien Barletta)

Le plus grand parc de miniatures animées de France, Mini World à Vaulx-en-Velin a lancé, samedi 8 avril, une exposition dédiée à la série de longs-métrages Jurassic Park. Plus d'une dizaine de dinosaures motorisés dans une jungle luxuriante prennent la pose pour les visiteurs. Dans une ambiance "grandeur nature", le public sera immergé aux côtés de dinosaures factices. En plus de cette nouvelle exposition, les visiteurs pourront (re)découvrir la ville de Lyon en miniature.

> Mini World Lyon, Vaulx-en-Velin, ouverture exceptionnelle de 10h à 19h du 8 au 23 avril (horaires habituelles : 11h-18h)

Chasse aux œufs dans le Rhône

La carte des Gnolus à dénicher @ Rhône Département

Le Département du Rhône organise une grande chasse aux œufs sur tout le territoire rhodanien. L'occasion de faire une activité en famille ou entre amis pour dénicher les "gnolus". Une dizaine de ces créatures se cache dans chaque recoin du département. Les joueurs devront télécharger l’application "Les Gnolus" (disponible sur Google Play et App Store) et choisir un parcours avant de partir à l'aventure. Au total, 43 parcours et une quête spéciale sont proposés à l'ensemble des participants avec cinq nouveaux parcours inscrits dans le Rhône, à Condrieu ou encore à Saint-Laurent-de-Mure.

Plus d'informations sur le site de l'événement.

Des expositions temporaires au musée des Confluences

Musée des confluences, exposition : Nous, les fleuves @ Cheyenne Gabrelle

Le musée des Confluences propose deux expositions temporaires autour des fleuves (du 21 octobre 2022 au 27 août 2023) et "100 photographies pour 100 ans", du photographe Marc Riboud (du 24 février 2023 au 31 décembre 2023). L'événement "Nous, les fleuves", invite les visiteurs à suivre le cours d'un fleuve imaginaire. Puis, une autre partie de l'exposition porte sur l'apparition de l'eau dans nos vies. L'exposition de photos retrace les événements majeurs du XXe siècle, photographiés par le Lyonnais Marc Riboud. L'occasion pour les Lyonnais de faire le plein de culture pendant ces vacances.

> Musée des Confluences (Lyon 2e)

L’exposition Obey au musée Guimet de Lyon

Exposition Obey au musée Guimet (Cheyenne Gabrelle)

Pendant 4 mois, l’ancien musée Guimet de Lyon, aujourd’hui dans son jus et en bien mauvais état, va être dépoussiéré par l’accueil d’une exposition de street-art. Depuis le 8 mars, ce lieu emblématique de la ville de Lyon, qui fut tour à tour une patinoire et un Muséum d’Histoire naturelle, reçoit la plus grande rétrospective mondiale de la star américaine du street-art Shepard Fairey, alias OBEY.

> Musée Guimet, Lyon 6e, du 8 mars au 9 juillet

Dernières semaines pour profiter de l'exposition Toutânkhamon

Toutankamon ®Tempora ®trentesept

L'exposition Toutânkhamon, arrivée à la Sucrière le 29 septembre dernier et disponible jusqu'au 24 avril, offre une plongée immersive dans la tombe la plus célèbre du monde - le sarcophage de Toutânkhamon - reconstituée à l'identique avec un niveau de précision prodigieux. Les visiteurs seront guidés dans une reconstitution à l’identique qui va des produits utilisés pour les peintures murales jusqu’aux moisissures constellant les murs de la tombe, en passant par les procédés d’écriture utilisés en Égypte, il y a trente-trois siècles.

> La Sucrière, Lyon 2e, du 29 septembre 2022 au 24 avril 2023

Découvrez le plus grand planétarium de France à Vulcania

Le plus grand planétarium de France a ouvert ses portes au public mercredi 29 mars à Vulcania, dans le Puy-de-Dôme, en Auvergne-Rhône-Alpes. @ Cheyenne Gabrelle

C'est la grande nouveauté du parc d'exploration des volcans et de la planète Terre de cette année. Pour sa 21e saison, le parc d'attraction Vulcania, situé à quelques kilomètres de Clermont-Ferrand, en Auvergne-Rhône-Alpes, a inauguré son planétarium, mercredi 29 mars. Ce dôme immersif de 22 mètres de diamètre a la particularité d'être le plus grand planétarium de France. Le public aura également l'occasion de parcourir le parc et de s'informer sur les volcans, et tous les phénomènes naturels qui se passent sur Terre et au-delà.

