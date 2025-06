À Lyon et ses environs, le week-end s’annonce animé. Lyon Capitale vous propose sa sélection d’événements pour la plupart gratuits dans une ambiance festive et en plein air.

Pique-nique musical avec Wiplay au Parc de la Tête d’Or

L’école de musique Wiplay convie le public à un pique-nique musical participatif, ouvert à toutes et tous. Élèves, professeurs et musiciens amateurs se retrouvent sous le kiosque du parc autour du célèbre piano en libre accès.

Ateliers, improvisations, échanges et moments de jeu libre ponctueront cette rencontre conviviale, pensée comme un temps de partage autour de la musique. L’événement s’inscrit dans la démarche de Wiplay : “rendre la pratique musicale accessible dans un cadre détendu et inclusif”.

Vendredi 13 juin au Kiosque du Parc de la Tête d’Or, à 17h

Planète Seconde Main, 6e édition au Fort Saint Laurent

Le Fort Saint Laurent accueille pour la sixième fois le festival Planète Seconde Main, rendez-vous incontournable des amateurs de mode durable à Lyon. Sur la terrasse emblématique du site, entre créateurs, friperies et stands de bonnes affaires, les visiteurs pourront profiter de “la plus belle terrasse de la ville”.

Samedi 14 et Dimanche 15 juin à l’Hôtel Fort Saint Laurent, Place Bellevue, de 10h à 18h.

La Beaujonomie :

Le temps d’un week-end, le Beaujolais célèbre l’art de vivre local autour de grandes tablées conviviales, de bons vins et de plats à partager. C’est toute la philosophie de la Beaujonomie : “l’art de déguster des Beaujolais de caractère, si possible en magnums, autour d’une grande tablée avec des plats traditionnels revisités, des plats à partager, dans une ambiance chic et décontractée”.

Repas typiques ou expériences plus originales (dîner franco-syrien ou un repas sous les étoiles), le programme s’annonce riche et varié. Activités, rencontres et découvertes sont proposées à partir de 30 €, mais chacun y trouvera une formule à son goût. Les repas connaissent un succès et certains sont déjà complets : ne tardez pas à réserver !

Du 13 au 15 juin, veuillez trouver la carte des animations et repas sur le site officiel.

Château de Pizay - © Nicolas Dormont

Braderie “Croix-Rousse en fête”

L’association Lyon Côté Croix-Rousse convie les Lyonnais à la braderie Croix-Rousse en Fête. Toute la journée, commerçants, créateurs, artisans, producteurs et forains animeront les rues du plateau dans une ambiance festive et familiale.

Braderie, créateurs, "rue italienne" ou "rue créative" : la Croix-Rousse se transforme en vaste terrain de découvertes. Animations pour enfants, dédicaces de polars et batucada rythment une journée festive et animée sur les pentes. En soirée, la rue d’Austerlitz prendra le relais avec une “garden party” jusqu’à 22h.

Samedi 14 juin de 9h à 22h : Grande rue de la Croix-Rousse, place de la Croix-Rousse, rue Perrod, rue d’Austerlitz...

© Lyon Côté Croix-Rousse

Week-end festif à la Station Mue

La Station Mue, ancienne friche industrielle réaménagée en structure ludique en plein air propose jusqu’en octobre des animations culturelles et participatives pour tous à Confluence. Elle accueille deux temps forts ce week-end :

Samedi 14 juin : le Festival de fanfares Saint Marcel réunit sept fanfares pour une “soirée entre swing, funk et musiques balkaniques”.

Dimanche 15 juin : la "Vélorution enfants", se termine à la Station Mue avec animations, parcours d’obstacles et atelier "Dessine ta rue".

La Station Mue - © Lyon Confluence

Et aussi :