Que faire à Lyon ce week-end ? Les bons plans du 10 et 11 juin

Au programme de ce week-end du 10 et 11 à Lyon : des expositions, des salons, des festivals et des open-air.

Comme chaque semaine, Lyon Capitale sélectionne pour vous les bons plans du week-end.

L'ECAM Festival

Depuis sept ans, l'école de l'ECAM festoie sur la terrasse de Saint-Georges près de Fourvière. Un rendez-vous annuel qui accueille pas loin de 1 500 festivaliers pendant deux jours, du 10 au 11 juin. En tout, deux scènes de musique sont mises en avant, et parmi le choix musical des artistes internationaux et locaux, on retrouvera des sonorités funk, house et disco. Plus d'informations sur le site de l'événement.

La Terrasse, Lyon 5e, 10 et 11 juin

Les Bulky Games

@ Bulky Games 2022

Avis à tous les amateurs de courses folles, les Bulky Games font leur retour au Parc Miribel Jonage samedi 10 juin. Une compétition ludique et sportive, où les candidats doivent parcourir 5 km sur 12 obstacles : toboggan géant, saut d'obstacles, champs de "mines", boule géante et bras mécaniques. Cette année, deux nouveaux obstacles feront leur apparition. Plus d'informations sur le site de l'événement.

Grand Parc de Miribel Jonage, le 10 juin

Festival Lyon Zéro Déchet

Le festival Lyon Zéro déchet marque son retour samedi 10 juin pour sa 5e édition. L'événement organisé par la maison de l'environnement de Lyon Métropole invite le public à comprendre les enjeux de la pollution. Chacun met la main à la patte, et participe au ramassage des déchets vers le parc des Berges du Rhône.

Maison de l’Environnement, 10 et 11 juin

La marche des fiertés samedi 10 juin

La 22e marche des fiertés en 2017 ©Mathilde Régis

La marche des fiertés revient à Lyon pour sa 27e édition, samedi 10 juin. Cette fois-ci, la mobilisation s'élancera depuis la manufacture des tabacs à partir de 14 heures et terminera sa course au parc de la Tête d'Or. Comme l'an passé, la marche se déroulera en non-mixité avec des cortèges lesbien, trans, queer, handi et une partie mixte. Un choix assumé par les organisateurs.

Lire aussi : La marche des fiertés en cortège non mixte prévue samedi 10 juin