Après avoir été jugée une première fois dans l’affaire des emplois fictifs, la famille Mercier va devoir aussi rendre des comptes au Sénat.

L’ancien sénateur du Rhône se retrouve de nouveau dans la tourmente. Après avoir été jugé le 26 janvier 2023, dans l’affaire des emplois fictifs accordés à son épouse Joëlle et leur fille Delphine, il se retrouve cette fois-ci face au Sénat. La chambre haute du parlement français demande aussi des remboursements à la famille Mercier rapporte Le Progrès.

Au titre des salaires et charges patronales de l’épouse et de la fille, le Sénat demande un total de plus de 290 000 euros. Dans un jugement attendu le 21 juin prochain, la famille Mercier va devoir de nouveau selon toute vraisemblance mettre la main à la poche.

Déjà condamné à verser 100 000 euros au Trésor public

Pour rappel, l’ex-homme fort du département du Rhône a déjà été jugé en début d’année. Une peine de trois ans de prison avec sursis et 50 000 euros d’amende lui avait été infligé pour avoir octroyé des emplois de complaisance au Sénat. De son côté, son épouse Joëlle, s’est vu imposer 40 000 euros d’amendes et 18 mois de prison avec sursis et Delphine leur fille a du payer une amende de 10 000 euros avec un an de sursis. Le total des trois sommes est donc de 100 000 euros.

