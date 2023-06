La marche des fiertés en cortège non mixte prévue samedi 10 juin

Ce samedi 10 juin, la marche des fiertés 2023 de Lyon s’élancera pour la 27e fois à Lyon, depuis la Manufacture des Tabacs, et terminera son parcours au parc de la Tête d’Or, pour 17 heures.

La marche des fiertés revient à Lyon pour sa 27e édition, samedi 10 juin. Cette fois-ci, la mobilisation s'élancera depuis la manufacture des tabacs à partir de 14 heures et terminera sa course au parc de la Tête d'Or. Comme l'an passé, la marche se déroulera une nouvelle fois en non-mixité avec des cortèges, lesbien, trans, queer, handi et une partie mixte. Un choix assumé par les organisateurs.

En avant de la marche, on retrouvera le cortège queer racisé, puis le cortège lesbien, suivi du cortège handi, du cortège trans non binaire et intersexe, et du cortège queer revendicatif. Les associations LGBTQI+ seront également de la partie : SOS Homophobie, Lié.e.s, Les Audacieuses et audacieux et Keep smiling.

"On se base sur l'autodétermination des personnes et donc on vous fait 100% confiance pour savoir dans quel cortège vous pouvez marcher il n'est pas obligatoire pour les personnes concernées de marcher dans ces cortèges là, le cortège mixte est fait pour accueillir tout le monde!" rappelle le collectif Fiertés en lutte, sur Twitter, organisateur de la marche des fiertés.

🏳️‍🌈 Rendez-vous ce samedi 10 juin à 14h à la Manufacture des Tabacs pour la 27e Marche des Fiertés de Lyon. Arrivée de la Marche prévue vers 17h au Parc de la Tête d'Or, où se tiendra un village associatif. pic.twitter.com/JUZqF4J6Oa — Ville de Lyon (@villedelyon) June 8, 2023

Un village post marche des fiertés

Un village des fiertés, situé au parc de la Tête d'Or, accueillera les participants entre 17 heures, heure d'arrivée du cortège, et 19 heures. L'occasion pour les différents collectifs présents de se réunir.

