806 contrôles lors d'une opération de sécurisation à Bron

Des stupéfiants ont été retrouvés lors des contrôles menés au Tonkin ce vendredi. (@NB)

La direction interdépartementale de la police du Rhône a mené plusieurs opérations de sécurisation à Bron, les 13 et 14 janvier derniers. Sept individus ont été interpelés.

Les opérations de sécurisation se poursuivent à Lyon et dans la Métropole. Après la Guillotière, Villeurbanne et la Part-Dieu les 7 et 8 janvier dernier, la direction interdépartementale de la police du Rhône a mené une nouvelle opération à Bron.

Au total, 420 effectifs ont été mobilisés pour cette opération de grande ampleur, dont 301 policiers nationaux, 45 policiers municipaux, 34 agents des TCL ainsi que des agents des douanes, de la DDPP et de l'URSAFF.

Parmi les 806 personnes contrôlées, sept individus ont été interpelés, dont six dans le cadre d'une enquête pour vols en réunion commis avec dégradation. Les forces de l'ordre ont verbalisé 76 infractions, notamment usage de stupéfiants, délit routier ou encore défaut de titre de transport. Six commerces ont fait l'objet d'un contrôle : l'un d'eux écopé d'une fermeture administrative et un autre d'un avertissement administratif (infractions aux règles d’hygiène, absence de caisse enregistreuse, absence de logiciel de caisse conforme, travail dissimulé). Deux véhicules, ainsi que 6675 euros au titre des avoirs criminels, ont été saisis. Une opération saluée par la Préfète du Rhône, Fabienne Buccio.