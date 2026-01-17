Sécurité
stupéfiants Tonkin police
Des stupéfiants ont été retrouvés lors des contrôles menés au Tonkin ce vendredi. (@NB)

806 contrôles lors d'une opération de sécurisation à Bron

  • par Louise Ginies

    • La direction interdépartementale de la police du Rhône a mené plusieurs opérations de sécurisation à Bron, les 13 et 14 janvier derniers. Sept individus ont été interpelés.

    Les opérations de sécurisation se poursuivent à Lyon et dans la Métropole. Après la Guillotière, Villeurbanne et la Part-Dieu les 7 et 8 janvier dernier, la direction interdépartementale de la police du Rhône a mené une nouvelle opération à Bron.

    Lire aussi : Lyon : 4 386 individus contrôlés lors d’une opération de sécurisation à la Part-Dieu

    Au total, 420 effectifs ont été mobilisés pour cette opération de grande ampleur, dont 301 policiers nationaux, 45 policiers municipaux, 34 agents des TCL ainsi que des agents des douanes, de la DDPP et de l'URSAFF.

    Parmi les 806 personnes contrôlées, sept individus ont été interpelés, dont six dans le cadre d'une enquête pour vols en réunion commis avec dégradation. Les forces de l'ordre ont verbalisé 76 infractions, notamment usage de stupéfiants, délit routier ou encore défaut de titre de transport. Six commerces ont fait l'objet d'un contrôle : l'un d'eux écopé d'une fermeture administrative et un autre d'un avertissement administratif (infractions aux règles d’hygiène, absence de caisse enregistreuse, absence de logiciel de caisse conforme, travail dissimulé). Deux véhicules, ainsi que 6675 euros au titre des avoirs criminels, ont été saisis. Une opération saluée par la Préfète du Rhône, Fabienne Buccio.

    à lire également
    Image d'illustration de la police municipale. (@Nathan Chaize)
    À la Guillotière, à Lyon, une banderole anti-police déployée

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    stupéfiants Tonkin police
    806 contrôles lors d'une opération de sécurisation à Bron 13:23
    Ciné-concert : King Kong au théâtre de la Renaissance  12:32
    Qualité de l'air à Lyon : elle sera "bonne à moyenne" ce samedi 11:31
    Avalanche mortelle Puy-de-Dôme
    Avalanches et pluies : les vigilances en Auvergne-Rhône-Alpes 10:39
    Grande Mosquée de Lyon
    Décines : une école musulmane fermée jusqu'à nouvel ordre 10:02
    d'heure en heure
    Nuages et pluies intermittentes : la météo à Lyon ce samedi 09:11
    Olivier Duch
    "Nous nous dotons d’un outil qui nous permettra d’envisager la deuxième moitié du siècle" assure Olivier Duch 07:00
    Près de Lyon : "Sacré Cirque" revient au Cirque Imagine pour les vacances de février 16/01/26
    La gendarmerie lance un appel à témoins pour retrouver un homme de 63 ans à Mions 16/01/26
    La proposition de Grégory Doucet pour le "bien manger" à Lyon 16/01/26
    Vénissieux : de l'argent et des munitions saisis lors d'un contrôle 16/01/26
    En 2026, le Lyon Street Food Festival célèbre dix ans de food culture 16/01/26
    mairie de villeurbanne
    Une soirée dédiée à la découverte de la vie citoyenne organisée à Villeurbanne 16/01/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut