Lyon : un rodéo urbain dégénère, un policier violemment percuté

Un policier a violemment été percuté lors d'un rodéo urbain dans la soirée de vendredi en plein centre-ville, ont rapporté nos confrères de Lyon Mag.

Il est environ 23h45 ce vendredi 16 janvier lorsqu'un équipage du groupe de sécurité de proximité (GSP) d'Oullins remarque trois individus sur trois engins de type moto électriques. Ils roulaient sur le secteur des Terreaux en plein centre-ville de Lyon. D'après les informations de nos confrères de Lyon Mag, les individus s'adonnaient à des pratiques ressemblant à du rodéo urbain.

Les individus circulant à vive allure sur les trottoirs, les forces de l'ordre ont décidé de procéder à un contrôle. S'en suit alors un refus d'obtempérer de la part des trois chauffards, qui prennent immédiatement la fuite. C'est alors que le dernier des trois motards, voulant s'enfuir, a délibérément percuté l'un des trois fonctionnaires de police, le projetant lourdement au sol.

Trois jours d'ITT

Blessé au niveau d'un genou et à la main et dans l'incapacité de se relever sur le moment, le policier a rapidement fait l'objet d'une prise en charge par les sapeurs-pompiers. Transporté aux urgences de l'hôpital de la Croix-Rousse, il s'est finalement vu prescrire trois jours d'incapacité totale de travail (ITT).

"Les policiers ne sont pas des cibles !", s'est ému le syndicat de police Un1té, en réaction sur ses réseaux sociaux.