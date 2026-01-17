Faits divers
PAF Police aux frontières
Sameer Al-DOUMY / AFP

Lyon : un rodéo urbain dégénère, un policier violemment percuté

  • par Louise Ginies

    • Un policier a violemment été percuté lors d'un rodéo urbain dans la soirée de vendredi en plein centre-ville, ont rapporté nos confrères de Lyon Mag.

    Il est environ 23h45 ce vendredi 16 janvier lorsqu'un équipage du groupe de sécurité de proximité (GSP) d'Oullins remarque trois individus sur trois engins de type moto électriques. Ils roulaient sur le secteur des Terreaux en plein centre-ville de Lyon. D'après les informations de nos confrères de Lyon Mag, les individus s'adonnaient à des pratiques ressemblant à du rodéo urbain.

    Lire aussi : Il fait un rodéo urbain dans le centre de Lyon avant de prendre la fuite

    Les individus circulant à vive allure sur les trottoirs, les forces de l'ordre ont décidé de procéder à un contrôle. S'en suit alors un refus d'obtempérer de la part des trois chauffards, qui prennent immédiatement la fuite. C'est alors que le dernier des trois motards, voulant s'enfuir, a délibérément percuté l'un des trois fonctionnaires de police, le projetant lourdement au sol.

    Trois jours d'ITT

    Blessé au niveau d'un genou et à la main et dans l'incapacité de se relever sur le moment, le policier a rapidement fait l'objet d'une prise en charge par les sapeurs-pompiers. Transporté aux urgences de l'hôpital de la Croix-Rousse, il s'est finalement vu prescrire trois jours d'incapacité totale de travail (ITT).

    "Les policiers ne sont pas des cibles !", s'est ému le syndicat de police Un1té, en réaction sur ses réseaux sociaux.

    à lire également
    La gendarmerie lance un appel à témoins pour retrouver un homme de 63 ans à Mions

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    PAF Police aux frontières
    Lyon : un rodéo urbain dégénère, un policier violemment percuté 14:19
    stupéfiants Tonkin police
    806 contrôles lors d'une opération de sécurisation à Bron 13:23
    Ciné-concert : King Kong au théâtre de la Renaissance  12:32
    Qualité de l'air à Lyon : elle sera "bonne à moyenne" ce samedi 11:31
    Avalanche mortelle Puy-de-Dôme
    Avalanches et pluies : les vigilances en Auvergne-Rhône-Alpes 10:39
    d'heure en heure
    Grande Mosquée de Lyon
    Décines : une école musulmane fermée jusqu'à nouvel ordre 10:02
    Nuages et pluies intermittentes : la météo à Lyon ce samedi 09:11
    Olivier Duch
    "Nous nous dotons d’un outil qui nous permettra d’envisager la deuxième moitié du siècle" assure Olivier Duch 07:00
    Près de Lyon : "Sacré Cirque" revient au Cirque Imagine pour les vacances de février 16/01/26
    La gendarmerie lance un appel à témoins pour retrouver un homme de 63 ans à Mions 16/01/26
    La proposition de Grégory Doucet pour le "bien manger" à Lyon 16/01/26
    Vénissieux : de l'argent et des munitions saisis lors d'un contrôle 16/01/26
    En 2026, le Lyon Street Food Festival célèbre dix ans de food culture 16/01/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut