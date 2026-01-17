Ciné-concert : King Kong au théâtre de la Renaissance 

Bienvenue dans le tout premier King Kong de l’histoire du cinéma, une pépite de 1933 qui reprend vie sur grand écran mais aussi sur scène !

Tout se joue en direct. Joachim Latarjet et ses complices revisitent ce film culte du cinéma fantastique dans une forme musicale foisonnante qui rend hommage à la musique originelle de Max Steiner.

Trombone, guitares, batterie, claviers accompagnent l’intrigue – un réalisateur américain mène une expédition cinématographique sur une île perdue qui se révèle peuplée de créatures préhistoriques. L'actrice principale se fait enlever par des indigènes avant d’être remise en offrande à un gorille…

La partition résolument rock entre en dialogue avec les scènes légendaires du film, parmi lesquelles la célèbre ascension de l’Empire State Building par Kong.

Un ciné-concert sensationnel aux effets spéciaux réjouissants, où la romance flirte avec la terreur... Jubilatoire.

King Kong – Le 21 janvier au théâtre de la Renaissance (Oullins)