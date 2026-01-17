Culture

Ciné-concert : King Kong au théâtre de la Renaissance 

  • par LC

    • Bienvenue dans le tout premier King Kong de l’histoire du cinéma, une pépite de 1933 qui reprend vie sur grand écran mais aussi sur scène ! 

    Tout se joue en direct. Joachim Latarjet et ses complices revisitent ce film culte du cinéma fantastique dans une forme musicale foisonnante qui rend hommage à la musique originelle de Max Steiner.

    Trombone, guitares, batterie, claviers accompagnent l’intrigue – un réalisateur américain mène une expédition cinématographique sur une île perdue qui se révèle peuplée de créatures préhistoriques. L'actrice principale se fait enlever par des indigènes avant d’être remise en offrande à un gorille…

    La partition résolument rock entre en dialogue avec les scènes légendaires du film, parmi lesquelles la célèbre ascension de l’Empire State Building par Kong.
    Un ciné-concert sensationnel aux effets spéciaux réjouissants, où la romance flirte avec la terreur... Jubilatoire.

    King Kong – Le 21 janvier au théâtre de la Renaissance (Oullins)

    Près de Lyon : "Sacré Cirque" revient au Cirque Imagine pour les vacances de février

