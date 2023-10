Une école infirmière s'installe sur le campus Don Bosco de Lyon

Après avoir été interpellé sur le manque de personnel infirmier dans la métropole, la Région Auvergne-Rhône-Alpes permet aujourd'hui au campus Don Bosco dans le 5e arrondissement de Lyon d'accueillir une école infirmière.

Depuis quelques années, de nombreux infirmiers démissionnent, et cela dès la première année d'études puisque le taux de décrochage est de 27%. "Il faut sécuriser les parcours et fidéliser les étudiants", selon Jean-Michel Mari, directeur général du campus Don Bosco Lyon. Celui-ci a donc souhaité élargir l'offre sanitaire et sociale de son établissement en se dotant d'un Institut de formation aux soins infirmiers (IFSI). Une école d'ambulanciers et une autre d'aide-soignants sont déjà implantées sur le campus.

Une formation en apprentissage

C'est dans un espace de 1,6 hectare, situé dans le 5ème arrondissement lyonnais, que vient s'installer ce nouvel IFSI. Dès septembre 2024, les 15 premiers étudiants infirmiers débuteront une formation en apprentissage de 36 mois. Le groupe Ramsay Santé, partenaire de l'école, proposera à tous les apprenants une place dans l'un de ses six établissements lyonnais, prenant ainsi en charge le coût de leur formation. "Pour accompagner au mieux les jeunes, il faut professionnaliser et les former en conditions réelles", estime Pierre Olivier, conseiller municipal et maire du 2ème arrondissement.

Une école engagée

"Les étudiants viennent ici pour l'engagement et non pour consommer des cours", affirme Jean-Michel Mari. À Don Bosco, les apprenants passent une grande partie de leur formation en milieu professionnel, l'engagement et la posture professionnelle étant des valeurs fortes sur le campus. Ainsi, 800 étudiants de 14 à 62 ans se répartissent dans une vingtaine de cursus.

Par ailleurs, l'établissement souhaite un réel décloisonnement entre les cursus, afin de construire des parcours de formation adaptés à chaque profil. "Notre approche pluridisciplinaire permet une réelle perméabilité au sein du campus", indique le directeur général.