Rhône : des infirmières habilitées à établir des certificats de décès

Une expérimentation de l'ARS va permettre aux infirmières d'établir des certificats de décès. 200 personnes se sont déjà portées volontaires.

Le département participe à cette expérimentation à partir de mai 2024. Les infirmières du Rhône seront habilitées à établir des certificats de décès afin de réduire les délais de certification et de permettre d’engager les démarches funéraires plus rapidement.

Une formation spécifique nécessaire

Les infirmières volontaires pourront se former et intervenir lors de la survenue d’un décès au domicile ou en Ehpad, en cas d’indisponibilité des médecins. Pour être éligible, elles devront notamment être diplômées depuis au moins 3 ans et n'interviendront que pour les décès de personnes majeures, sauf pour les décès sur la voie publique, ainsi que les suicides et ceux "prenant une forme violente ou un caractère suspect".

"Il est constaté que des familles de défunts font face à des délais d’attente importants avant d’obtenir le certificat de décès", justifie l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes.

Trois autres départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes participent à l'expérimentation : l'Ain, la Loire et le Puy-de-Dôme. 200 personnes se sont déjà portées volontaires.