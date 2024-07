Soins palliatifs : l'Auvergne-Rhône-Alpes à la traine ?

L'Agence Régionale de Santé présente une nouvelle feuille de route sur cinq ans pour progresser en offre de soins palliatifs. Quels sont les enjeux et quels sont les outils mis en place ?

Prolonger la qualité et l’espérance de vie des patients atteints d’une maladie grave ou incurable sont les deux objectifs principaux des soins palliatifs. Un enjeu de société de retour au cœur des débats avec le projet de loi fin de vie. En Auvergne-Rhône-Alpes, l'ARS identifie 597 lits de soins palliatifs, soit 35 de plus qu'en 2018 (+6%). Avec 2,7 lits pour 100 000 habitants, la région en dessous des 3 lits/100 000 hab recommande nationalement. D'ici à 2025, l'Auvergne-Rhône-Alpes comptera 21 sites de soins palliatifs et plus d'une quarantaine d'équipes mobiles en extra-hospitaliers.

Il existe également une importante inégalité de lits disponibles selon les territoires. Le Cantal compte jusqu'à quatre fois plus de lits par habitant que la Loire ou l'Isère.

De nouveaux outils pour progresser sur l'offre de soins palliatifs

Pour améliorer la qualité de l'offre de soins palliatifs sur la région, l'ARS s'est donnée une nouvelle feuille de route.

Renforcer les soins palliatifs à domicile

Rendre lisible l’offre et l'organisation des filières territoriales par la création d’un annuaire numérique et des pages internet

Favoriser l’accès à des soins palliatifs précoces et sensibiliser les professionnels

Favoriser le maintien à domicile avec le déploiement de nouvelles équipes mobiles en soins palliatifs en extra hospitalier

Optimiser la coordination de la prise en charge des patients par les différents acteurs sanitaires et sociaux

Former des professionnels de santé libéraux et le personnel des EHPAD

Renforcer les soins palliatifs pédiatriques dans la région avec des moyens supplémentaires.