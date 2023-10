Trois départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance aux orages

Météo-France maintient trois départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance jaune aux orages ce mardi.

Alors que dix départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes étaient touchés par des orages ce lundi, Météo-France en maintient trois en vigilance jaune aux orages ce mardi. Il s'agit de l'Ain, de l'Isère et de la Drôme.

Sept départements sont également placés en vigilance jaune et orange aux fortes pluies. "En soirée de lundi, un axe pluvio-orageux va se mettre en place des Cévennes au Jura. Perdurant jusqu'à mardi en matinée, les pluies orageuses conduiront à d'importants cumuls de précipitations généralement compris entre 70 et 100 mm sur les départements placés en vigilance orange. On pourra dépasser les 100 mm ponctuellement entre Ardèche et Ain", explique Météo-France.